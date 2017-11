Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich zum Abschluss der ersten Runde von Sondierungsgesprächen für ein Jamaika-Bündnis trotz offenkundiger Differenzen zuversichtlich gezeigt, dass sich Union, FDP und Grüne auf eine Koalition einigen können.

"Ich glaube, dass uns in den nächsten Tagen schwierige Beratungen natürlich auch wieder ins Haus stehen", sagte Merkel bei ihrem Eintreffen zu den Sondierungen in Berlin. "Aber ich glaube nach wie vor, dass wir die Enden zusammenbinden können, wenn wir uns mühen und anstrengen - und zwar in einer Art und Weise, dass jeder Partner dabei auch seine Identität zum Gelten bringen kann."

In den vergangenen zehn Tagen habe man "wirklich in Tiefe und Ausdauer" die wesentlichen Themen besprochen, die für die Bildung einer zukünftigen Bundesregierung von Bedeutung sein würden. Dabei habe sich gezeigt, "dass der Angang der einzelnen Partner unterschiedlich ist, aber dass uns natürlich auch Dinge gemeinsam leiten".

Nun lägen eine Fülle von Fakten auf dem Tisch, und nun gehe es darum, "in der nächsten Etappe die Dinge zu ordnen, zu fragen, was ist wichtig, was ist wesentlich für den Abschluss von Sondierungsgesprächen und die Entscheidung darüber, ob wir Koalitionsverhandlungen durchführen werden".

Nächste Etappe der Gespräche

Als wichtige Bereiche benannte Merkel die Themen gute Arbeit, soziale und innere Sicherheit, Integration und die Wahrnehmung internationaler Verantwortung zum Beispiel bei der Bekämpfung von Fluchtursachen. Die CDU, die etwas für Familien, Kinder und Bildung tun und das Thema Digitalisierung angehen wolle, sei bereit zu einer Einigung. "In diesem Geiste gehe ich jetzt in die nächste Etappe der Gespräche", sagte die Kanzlerin.

Union, FDP und Grüne wollen am Freitag eine Zwischenbilanz ihrer bisherigen Verhandlungen ziehen. Merkel will die Sondierungen bis Mitte November abschließen. Grünen-Unterhändler Jürgen Trittin und FDP-Vize Wolfgang Kubicki haben aber vor der Runde am Freitag Zweifel am Zustandekommen eines Jamaika-Bündnisses genährt.

In ihren bisherigen Sondierungen haben die möglichen Partner insgesamt über zwölf Themenblöcke gesprochen und dazu mehrere Papiere erstellt. Die Ergebnisse fassten aber vor allem den weiteren Gesprächsbedarf zusammen.

Besonders strittig sind die Bereiche Migration, Klimaschutz und Verkehrspolitik. Auch zur Finanzpolitik bezogen beide Parteien widersprüchliche Positionen. Weil die FDP weiter auf eine vollständige Abschaffung des Soldaritätszuschlages pocht, stellte Trittin den ausgeglichenen Haushalt in Frage.

