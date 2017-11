Die Ölpreise zeigen sich von Donnerstag auf Freitag nur noch mit wenig Bewegung. Entsprechend verabschieden sich die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz kaum verändert ins Wochenende. Im Durschnitt geht es um 0,1 Cent bzw. Rappen je Liter marginal aufwärts. Nach einer bissweilen turbulenten Handelswoche am Ölmarkt, die in Dollar gerechnet die höchsten Rohölpreise seit Juli 2015 ...

