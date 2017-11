Zürich (ots) - Vor genau 20 Jahren, am 3. November 1997, wurden in

der Schweiz die ersten Cumulus-Punkte gesammelt. Mit diesen belohnt

die Migros seither ihre Kundinnen und Kunden für die Treue. Heute ist

Cumulus das beliebteste Kundenbindungsprogramm der Schweiz. Der

sorgfältige Umgang mit den Daten liegt der Migros dabei besonders am

Herzen.



Jeder kennt sie, fast alle setzen sie ein: die Cumulus-Karte. 2.8

Millionen Schweizer Haushalte profitieren heute regelmässig vom

beliebtesten Kundenbindungsprogramm der Schweiz. Mit Cumulus lassen

sich Punkte sammeln, die bei einem künftigen Einkauf bei der Migros

oder einem Migros-Partner wie Bargeld akzeptiert werden. Zusätzlich

erhalten Cumulus-Mitglieder Vorteilcoupons mit exklusiven

Vergünstigungen für Produkte der Migros und ihrer Partner.



Die Cumulus-Karte ist seit Beginn eine Erfolgsgeschichte. Bereits

acht Wochen nach Start lagen der Migros eine Million Anträge für

Cumulus-Karten vor. Seither haben sowohl die Anzahl der

Cumulus-Mitglieder als auch jene der Angebote rund um Cumulus stetig

zugenommen.



So wurde 2006 die Cumulus-Mastercard als Kreditkarte ohne

Jahresgebühr lanciert. Seit Einführung des Cumulus-Ticketshops 2011

bietet die Migros über 150 Events pro Jahr mit mindestens 20 Prozent

Rabatt an - und die Cumulus-Karte dient gleich als Eintrittsticket.

Mit Cumulus-Extra, dem Mehrwertprogramm im Freizeitbereich,

profitieren die Cumulus-Mitglieder zudem seit 2012 von Angeboten bei

über 40 Partnern. Schliesslich haben Migros-Kunden dank "Cumulus

Green" seit 2014 Transparenz darüber, wie nachhaltig ihr Einkauf ist.



Heute ist Cumulus viel mehr als eine Sammelkarte. Nachfolgend

einige Zahlen und Fakten:



- Auf der Migros-App lassen sich der Cumulus-Punktestand abrufen

und die blauen Bons sowie die Vorteilscoupons einlösen. Die App

wurde über 3.5 Millionen Mal installiert.

- Cumulus wird bei 80 Prozent des in der Migros gemachten Umsatzes

vorgewiesen. Das ist ein weltweit einzigartig hoher Wert.

- Dank der Daten, die via Cumulus erfasst werden, kann die Migros

ihr Sortiment stetig verbessern und ihre Angebote auf die

Bedürfnisse ihrer Kunden zuschneiden.

- Der Datenschutz geniesst bei der Migros höchste Priorität. So

erlangte Cumulus 2002 als erstes Unternehmen der Schweiz das

unabhängige Datenschutz-Zertifikat "Good Privacy".

- Gemäss der unabhängigen Markenstudie BrandAsset Valuator 2017

gehört Cumulus zu den 20 stärksten Marken der Schweiz. Weltweit

gibt es in keinem anderen Land eine Kundenkarten-Marke, welche

einen solchen Spitzenplatz erreicht.



https://www.migros.ch/de/cumulus/20-jahre-cumulus.html



