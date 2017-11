Die Bundesregierung will ihren Einfluss auf den Flugzeughersteller Airbus nicht ausweiten.

Die Bundesregierung sieht keine Notwendigkeit, die politische Einflussnahme auf den europäischen Flugzeughersteller und Rüstungskonzern Airbus auszuweiten. "Die Aufgabenverteilung (...) zwischen der unternehmerischen Verantwortung und den politischen Fragestellungen ist aus der Sicht der Bundesregierung (...) klar", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Es existiere eine funktionierende Satzung und Aktionärsstruktur. "Es gibt für die Bundesregierung derzeit keinen Anlass, in ihrer Rolle als Aktionär auf eine Änderung der Beteiligung oder der ...

