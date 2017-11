Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Marcus Wiebusch, Sänger der Hamburger Band Kettcar, weint eigentlich nicht, wenn Promis sterben. Bei seinem Idol Elliott Smith war es anders: "Ich setzte mich in meine Musikecke, legt das Album ('Either/Or') auf und weinte - Sturzbach", so der Musiker im Interview mit dem Magazin NEON (Ausgabe 12/2017).



Heute genieße er es noch manchmal sich in der Melancholie dieser Musik zu suhlen. Allerdings nicht mehr auf Schallplatte: "Ich höre Elliott Smith jetzt über Spotify, ganz profan." Und "aus Platzgründen - und Bequemlichkeit."



Neben Elliott Smith inspirierten Marcus Wiebusch im Übergang von seiner Punkrock-Zeit mit seiner damaligen Band ...But Alive zu Kettcar auch Bruce Springsteen und The Cure: "Das waren meine guilty pleasures." Nach vier Jahren Pause erschien vor Kurzem das neue Kettcar-Album, "Ich vs. Wir".



Das vollständige Interview ist in der aktuellen Ausgabe von NEON (12/2017) zu finden, die ab 6. November 2017 im Handel erhältlich ist.



Diese Meldung ist mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.



OTS: Gruner+Jahr, NEON newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53006.rss2



Pressekontakt: Tamara Kieserg Gruner + Jahr GmbH & Co KG PR/Kommunikation NEON Telefon: 040 / 37 03 - 5550 E-Mail: kieserg.tamara@guj.de Internet www.neon.de