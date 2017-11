Die Fluggesellschaft Emirates will voraussichtlich mehrere A380 bei Airbus bestellen.

Die arabische Fluggesellschaft Emirates hat einen weiteren Auftrag für das Airbus-Großraumflugzeug A380 in Aussicht gestellt. Er hoffe, auf der Luftfahrtmesse in Dubai im November weitere A380 bestellen zu können, sagte Verwaltungsratschef Ahmad ibn Said Al Maktoum am Freitag in Hamburg. Er nahm dort den 100. A380 für Emirates symbolisch in Empfang. Auch Airbus-Chef Tom Enders zeigte sich ...

