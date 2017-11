Beitrag der Quirin Privatbank AG. Geht es um die Finanzierung, steht nach wie vor der klassische Bankkredit bei mittelständischen Unternehmen besonders hoch im Kurs. Sollten sich Firmen nicht zeitnah ersthafte Gedanken über alternative Finanzierungsformen machen, gefährden sie ihren Wachstumskurs. Der Zeitpunkt für ein Umdenken könnte besser kaum sein.

Eine attraktive Rendite - mit einem möglichst geringen Risiko - erzielen. Das ist das Ziel aller Anleger. Zu erreichen ist dieses Vorhaben am ehesten mit einer diversifizierten Anlagestrategie; das Vermögen muss also auf verschiedene Anlageklassen verteilt werden. Was für Anleger gilt, trifft auch für Unternehmen mit Finanzierungsbedarf zu: "Um ihren Wachstumskurs nicht zu gefährden, müssen Unternehmen ihre Finanzierung auf mehrere Schultern verteilen", erklärt Holger Clemens Hinz, Managing Director und Head of Corporate Finance bei der Quirin Privatbank AG.

Die Realität zeichnet aber ein anderes Bild: Was die Finanzierung angeht, ist der klassische Bankkredit weiterhin das mit Abstand beliebteste Instrument heimischer Mittelständler, alternative Finanzierungsformen spielen nur eine untergeordnete Rolle. Verstärkt wurde dieses ohnehin schon fest verankerte Muster durch die extrem expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Um die Kreditvergabe der Banken anzuschieben und die Inflation und das Wachstum in der Eurozone nach dem Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise wieder anzukurbeln, hat die EZB ihre Geldschleusen bis zum Anschlag geöffnet. Ein Ende der extrem lockeren Geldpolitik ist immer noch nicht absehbar.

Finanzierungsstrategie kritisch hinterfragen

Richtig ist zwar, dass die Kreditvergabe der Banken an nicht-finanzielle Unternehmen in den vergangenen Monaten leicht anzog. Richtig ist aber auch, dass dieser Trend nicht mehr allzu lange anhalten wird. Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) sollten sich schon mal an den Gedanken gewöhnen, dass sie künftig nicht mehr ohne weiteres einen Kredit von ihrer Hausbank erhalten werden - trotz der expansiven Geldpolitik der EZB. "Spätestens 2019, wenn die Basel III-Richtlinien in sämtlichen Bereichen umgesetzt sind, wird es ...

