Heul leiser, LUKE! "Fack Ju Göhte"-Stars zu Gast bei "LUKE! Die Woche und ich" am Sonntag in SAT.1



Gruppen-Selfie bei "LUKE! Die Woche und ich": In seiner preisgekrönten Comedy-Show begrüßt Luke Mockridge am Sonntag, 5. November 2017, um 22:45 Uhr in SAT.1 die beiden Schauspieler Jella Haase und Max von der Groeben aus "Fack ju Göhte". Als Music-Act und "Foto-Bomber" mit dabei: Samu Haber und seine Band "Sunrise Avenue".



Titel: LUKE! Die Woche und ich; Staffel: 4; Folge: 2; Ausstrahlungszeitraum von: 2017-11-05; Ausstrahlungszeitraum bis: 2017-11-05; Person: Samu Haber; Luke Mockridge;Jella Haase;Max von der Groeben; Copyright: SAT.1/Steffen Wolff; Fotograf: Steffen Wolff; Dateiname: 1081878.jpg;



Bei Fragen: foto@prosiebensat1.com