FRANKFURT (Dow Jones)--Zum Wochenschluss steht mit dem US-Arbeitsmarktbericht für die Kapitalmärkte noch ein wichtiger Termin auf der Agenda. Im Vorfeld halten sich die Anleger mit ihren Entscheidungen zurück. Das Umfeld für Aktien ist weiterhin gut, so ist der DAX am Vormittag mit 13.505 Punkten auf ein Allzeithoch gestiegen. Am Mittag notiert der Index 0,3 Prozent höher bei 13.482 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 leidet unter den schwachen Ergebnissen der Societe Generale und von AXA und notiert kaum verändert bei 3.689 Punkten.

US-Arbeitsmarkt dürfte brummen

Endgültig gestellt werden die Weichen für den Wochenausklang voraussichtlich erst mit dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag. Nach einem überzeugenden ADP-Bericht am Mittwoch wird ein sehr starker Bericht mit 315.000 neuen Stellen außerhalb der Landwirtschaft erwartet. Am Mittag liegt der Dollar noch nahe am Schlussniveau vom Donnerstag. Die Berufung von Jerome Powell zum neuen Chef der US-Notenbank ist so erwartet worden. "Sie sollte an den Märkten aber tendenziell positiv aufgenommen werden, denn Powell steht für Kontinuität", sagt Heino Ruland von Ruland Research.

Gestützt wird die Stimmung für die Aktien auch von den Apple-Zahlen. "Die überraschen auf der ganzen Linie positiv", sagt ein Händler mit Blick auf viertes Geschäftsquartal und Ausblick. Nachbörslich legte die Aktie gut 3 Prozent zu auf neue Rekordstände, und in Asien zogen die Aktien der Zulieferer deutlich an. Im TecDAX steigen Dialog Semiconductor um 3,1 Prozent, der Technologie-Sektor legt in Europa im Schnitt um 0,6 zu.

Der Staat baut Beteiligung an Renault ab - und die Börse freut sich

Der Staat baut seine Beteiligung an Renault ab - und die Börse reagiert mit steigenden Kursen. Die französische Regierung verkauft einen Teil der bislang von ihr gehaltenen Renault-Aktien, auch an den Autobauer selbst. Die französische Regierung bleibt mit einem Anteil von 15 Prozent Renaults größter Einzelaktionär. Der Aktienkurs zieht um 4,5 Prozent an.

Societe Generale verlieren dagegen 3,5 Prozent; der Bankensektor gehört damit zu den größten Verlierern unter den Stoxx-Branchenindizes. Der Gewinn der Societe Generale ist unter den Erwartungen ausgefallen, statt der prognostizierten 1 Milliarde fielen nur 932 Millionen Euro Gewinn an. "Die Bank ist einfach noch zu abhängig vom Privatkunden-Geschäft, das unter den niedrigen Zinsen leidet", sagt ein Marktteilnehmer. Mit der Internationalisierung sei die Bank aber auf dem richtigen Weg. "Anleger müssen einfach noch Geduld haben", meint er.

Die österreichische Erste Group Bank hat ihren Nettogewinn im dritten Quartal dank positiver Bewertungseffekte gesteigert. Operativ jedoch ging das Ergebnis trotz steigender Zins- und Provisionserträge zurück. Die Aktie verliert 5,5 Prozent. AXA fallen um 2,3 Prozent, nachdem der französische Versicherungskonzern in den ersten neun Monaten wegen geringerer Einnahmen im Bereich Leben und Sparen einen Umsatzrückgang verzeichnet hat.

Leicht positiv werden Zahlen und Ausblick von Evonik aufgenommen. Operativ wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen. Den im März genannten Ausblick auf das Gesamtjahr will das Unternehmen aus Essen nun im oberen Bereich der Prognosespanne erreichen. Der Kurs gewinnt 1,7 Prozent.

Kräftig nach oben trotz schwacher Zahlen geht es bei Gea. Ein Analyst hatte am Morgen angemerkt, dass die Zahlen "eigentlich gut" seien, da sie die Position der aktivistischen Investoren Paul Singer und Albert Frere nur noch weiter stärkten. Der Markt dürfte darauf setzen, dass es zu einem Managementwechsel kommen werde. Auch Dennis Etzel vom Value Opportunity Fonds bei NFS Capital unterstreicht diese Sichtweise. Gea habe in einem wirtschaftlich positiven Umfeld zu viele hausgemachte Probleme. Für die Aktie geht es am Mittag um 3 Prozent nach oben.

Befesa legen nach flauem Start zu

Nach einem eher schleppenden Start in den ersten Handelstag legen die Aktien von Befesa zu und notieren bei 29,47 Euro. Der erste Kurs war mit 28 Euro festgestellt worden. Damit entsprach er dem Ausgabepreis, den das deutsch-spanische Unternehmen am unteren Ende der angepeilten Spanne von 28 bis 38 Euro festgesetzt hatte. Befesa hat sich darauf spezialisiert, als Dienstleister Umweltauflagen für die Stahl- und Aluminiumindustrie zu erfüllen. In europaweit 18 Anlagen bereitet das deutsch-spanische Unternehmen dazu Stahlstäube und Salzschlacken auf. Ein Drittel dieser Menge wird als Rohstoffe wieder in den Stoffkreislauf eingeführt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.689,07 0,01 0,27 12,11 Stoxx-50 3.232,30 0,20 6,44 7,37 DAX 13.481,99 0,31 41,06 17,43 MDAX 27.008,09 0,66 177,20 21,72 TecDAX 2.579,54 0,78 19,91 42,38 SDAX 12.121,66 0,71 85,66 27,34 FTSE 7.574,42 0,25 19,10 6,04 CAC 5.514,07 0,06 3,57 13,40 Bund-Future 162,73 0,10 1,64 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.20 Uhr Do, 18.12 Uhr % YTD EUR/USD 1,1645 -0,09% 1,1656 1,1662 +10,7% EUR/JPY 132,87 -0,07% 132,97 133,05 +8,1% EUR/CHF 1,1642 -0,04% 1,1646 1,1655 +8,7% EUR/GBP 0,8912 -0,15% 0,8925 1,1199 +4,6% USD/JPY 114,09 +0,02% 114,07 114,10 -2,4% GBP/USD 1,3067 +0,06% 1,3059 1,3059 +5,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,77 54,54 +0,4% 0,23 -4,0% Brent/ICE 60,83 60,62 +0,3% 0,21 +3,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.275,31 1.277,64 -0,2% -2,34 +10,8% Silber (Spot) 17,12 17,14 -0,2% -0,03 +7,5% Platin (Spot) 923,40 926,55 -0,3% -3,15 +2,2% Kupfer-Future 3,14 3,14 +0,0% +0,00 +24,5% ===

