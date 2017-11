Der Bitcoin ist in dieser Woche erstmals über die 7.000 Dollar-Marke gestiegen. Welche Faktoren die Kryptowährung aktuell beflügeln, erfahren Sie hier von Florian Söllner, leitender Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Zudem verrät der Experte mit welchen zwei Aktien man am Besten vom Bitcoin-Boom profitieren kann. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um UMT, Apple, Intel, First Sensor, Tesla und Match Group. Das komplette Interview finden Sie HIER.