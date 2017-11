Osnabrück (ots) - Halbzeit der Jamaika-Sondierung: Grünen-Fraktionschef Hofreiter beklagt "Beleidigungen, Zockerei und Neuwahl-Spekulationen"



"Nach zwei Wochen liegt auf dem Tisch, wie groß die inhaltlichen Differenzen sind" - Mehr Kompromissbereitschaft gefordert



Osnabrück. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat zur Halbzeit der Jamaika-Sondierungen die Unterhändler zu "mehr Kompromissbereitschaft" aufgefordert. "Nach zwei Wochen liegt nun vollumfänglich auf dem Tisch, wie groß die inhaltlichen Differenzen sind", sagte Hofreiter der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). "Es verwundert mich, dass CSU und FDP auch noch glauben, mit Attacken und Beleidigungen das Gesprächsklima eintrüben zu müssen", beklagte der Politiker. Die Grünen hätten "da ein dickes Fell". Er glaube, dass "mit Beleidigungen, Zockerei und Neuwahl-Spekulationen" das Vertrauen der Menschen verspielt werde könne.



Hofreiter zeigte sich "bedrückt", wie umstritten die zentrale Zukunftsfrage des Klimaschutzes sei. Es würden selbst die Ziele in Frage gestellt, die Union und FDP schon zugesagt hatten. "Vom Kohleausstieg über den schnelleren Ausbau der Erneuerbaren bis zur emissionsfreien Mobilität blockieren FDP und Teile der Union alles, was den Klimaschutz voranbringen würde", kritisierte er. Insbesondere die FDP verweigere sich der Einsicht, dass Klimaschutz heute auch ein wichtiges Innovations- und Wirtschaftsthema sei.



