Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--"Der Markt ist teuer, der Markt ist überkauft, der Markt muss konsolidieren." Als fast permanente Begleiter der Hausse der 90er-Jahre klingen diese Sätze dem Autor noch heute in den Ohren. Der DAX ließ sich davon allerdings kaum beeindrucken, er lief auf immer neue Rekordstände, Konsolidierungen verkümmerten. Erst Ende der 90er verstummten die skeptische Stimmen weitgehend, und die Folgen sind bekannt.

Grundlegend anders als Mitte der 90er Jahre ist die Lage auch derzeit nicht. Wie damals eilt der DAX von Rekord zu Rekord. Und vielerorts wird wieder vor Euphorie oder - wie es häufiger heißt - Sorglosigkeit gewarnt. Ein Paradoxon, wie auch die Positionen am Terminmarkt zeigen. Dort liegen die Put-Call-Ratios fortdauernd auf hohem Niveau, schon eine kurze Verschnaufpause am Donnerstag reichte, um die Ratio auf die ODAXe wieder über 1,5 zu hieven und die Ratio der Euro-Stoxx-Optionen über 2. Die Anleger sichern also ab, anstatt in blinder Euphorie den Markt zu kaufen, allemal ein positives Zeichen.

Gewinndynamik und Bewertung sprechen für DAX

Unter die Skeptiker eingereiht hat sich auch die Deutsche Bank. Sie erwartet bis zum Jahresende einen Rückschlag des DAX auf 12.400 Punkte. Zur Begründung heißt es, die Unternehmensgewinne in Europa könnten in diesem Jahr nur um 11 Prozent wachsen statt um die vom Konsens erwarteten 13 Prozent. Allerdings hat das Haus die Prognose erst kürzlich auf die genannten 11 Prozent erhöht - von 9 Prozent. Solange die Gewinndynamik aber nach oben weist und die Renditen niedrig bleiben, dürfte der Markt Dividendentitel den Anleihen weiterhin vorziehen.

Zwar ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der 2018er-Gewinnschätzungen nun auf leicht überdurchschnittliche 15 gestiegen. Zur Jahrtausendwende lag es aber bei 30, und da waren die Renditen wesentlich höher als heute. Viele Nikkei-Werte wiesen in den 80ern dreistellige KGVs auf, und in den sogenannten Nifty-Fifties wurden zeitweise durchweg mit KGVs von etwa 50 oder mehr gehandelt. Bis zu einer wirklichen Überbewertung mit Crash-Gefahr hätte der DAX also noch extrem viel Luft.

Sicherlich sind die vielen Gaps oder Chart-Lücken in der jüngsten Aufwärtswelle ein Warnzeichen. Sie weisen darauf hin, dass der DAX irgendwann auch wieder etwas niedriger stehen könnte. Doch das kann länger dauern, außerdem können Gaps auch offen bleiben, auch wenn der DAX sie erfahrungsgemäß fast immer irgendwann schließt.

DAX beginnt gerade erst mit Aufholjagd gegenüber USA

Eher Anlass zum Nachdenken gibt sicherlich die Situation in den USA. Laut Investors Intelligence sind nun gut 63 Prozent der Börsenbriefe bullisch, eine Situation, die in der Vergangenheit fast immer eine Korrektur eingeleitet hat, wie Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest sagt. Allerdings: Von 1985 bis 1987 war die Stimmung bei den US-Börsenbriefen ähnlich, und der Markt lief trotzdem weiter. Der Dow hat sich damals von 1.185 auf 2.737 Punkte im August 1987 mehr als verdoppelt.

Der DAX ist ohnehin gerade erst auf die Überholspur gewechselt. Die Aufholjagd gegenüber Dow Jones und S&P hat begonnen, und ein Ende ist nicht in Sicht. Das gilt besonders auch deshalb, weil die Chartseite klar für weiteres Abwärtspotenzial im Euro spricht. Ein steigender Dollar, extrem niedrige Renditen und steigende Unternehmensgewinne, kaum vorstellbar, dass der DAX in diesem Umfeld auf die Bremse tritt oder gar den Rückwärtsgang einlegt.

Am Montag wird der deutsche Auftragseingang veröffentlicht, am Dienstag die Industrieproduktion. Bei den US-Daten ist Ruhe angesagt, wie immer in der Woche nach einer Fed-Sitzung. Auf Hochtouren läuft dafür die Berichtssaison in Europa, allein aus dem DAX legt in der kommenden Woche fast die Hälfte aller Unternehmen die Quartalszahlen auf den Tisch.

