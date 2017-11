Hamburg (ots) -



Investoren-Verstärkung von Tchibo GmbH, Beiersdorf AG, J.J. Darboven Holding AG & Co. KG, EDEKA Handelsgesellschaft Nord mbH, HHLA, novomind AG, Junge - Die Bäckerei



Dem in diesem Jahr gegründeten Next Commerce Accelerator (www.nca.vc) stehen ab sofort weitere Unternehmen als starke Investoren-Partner zur Seite. Neben den beiden Initiatoren Hamburger Sparkasse (Haspa) und HSH Nordbank ergänzen folgende Unternehmen das NCA-Investorenportfolio:



- Tchibo GmbH, Kaffeemarktführer und eines der größten deutschen Einzelhandelsunternehmen



- Beiersdorf AG, der börsennotierte und weltweit tätige deutsche Konsumgüterkonzern



- J.J. Darboven Holding AG & Co. KG, das Hamburger Familienunternehmen seit 1866 für Kaffee, Tee und Kakao



- EDEKA Handelsgesellschaft Nord, eine von sieben genossenschaftlich organisierten Regionalgesellschaften des EDEKA-Verbunds



- Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), als führender europäischer Hafen- und Transportlogistikkonzern, der mit der Speicherstadt GmbH beteiligt ist



- novomind AG, seit 1999 erfolgreicher Entwickler von Software-Technologien und weltweit einsetzbaren Commerce- und Customer-Service-Lösungen



- Junge - Die Bäckerei, eines der größten und technologisch innovativsten Bäckerei- und Snackunternehmen Norddeutschlands



- ein weiteres großes Hamburger Unternehmen



Wir freuen uns sehr über die vielfältige Bandbreite unserer Investoren - vom Handelsunternehmen bis zur E-Commerce Agentur ist alles dabei", kommentiert Alexander Fromm, CEO des NCA Accelerator Programms. "Was alle Investoren gemeinsam haben, ist Offenheit sowie der Experimentierwille, mit unseren Startups zielorientiert und auf kurzen Kommunikationswegen zusammenzuarbeiten."



"Mit der Weltoffenheit der Hansestadt, einem starken Mentorennetzwerk sowie namhaftem Unternehmertum ist der NCA auf Investor-Ebene so stabil aufgestellt, dass den innovativen Geschäftsmodellen unserer frisch gestarteten Teams nichts mehr im Wege steht, diese erfolgreich umzusetzen", ergänzt Christoph Schepan, COO des NCA.



Über NCA:



Der Next Commerce Accelerator (NCA) ist ein in 2017 gegründetes Joint Venture der Hamburger Sparkasse, HSH Nordbank und der Stadt Hamburg, das Startups, etablierte Unternehmen und Experten zusammenführt, um gemeinsam Geschäftsinnovationen im Bereich des elektronischen Handels zu entwickeln. Unter der Leitung von Alexander Fromm (CEO) und Christoph Schepan (COO) unterstützt der NCA Startups und Gründerteams aus Europa und weltweit bei der Entwicklung digitaler, innovativer E-Commerce-Geschäftsmodelle. Er bietet neben Beteiligungskapital von bis zu 50.000 Euro, Zugang zu potenziellen Kunden und Geschäftspartnern, ein maßgeschneidertes 6-monatiges Trainings- und Coaching Programm sowie Räumlichkeiten. Im Gegenzug geben die Startups Unternehmensanteile zwischen drei und zehn Prozent an die NCA-Gesellschafter ab. Sitz des vierköpfigen Management-Teams des NCA ist Hamburg.



