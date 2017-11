Mit knapp 15 Milliarden Kilowattstunden haben die Photovoltaik- und Windkraftanlagen dem IWR zufolge so viel sauberen Strom wie noch nie produziert. Nach Auswertungen von Energy Charts am Fraunhofer ISE lag der Erneuerbaren-Anteil im Oktober bei 44,1 Prozent.Im Oktober haben die in Deutschland installierten Photovoltaik- und Windkraftanlagen für einen neuen Rekord gesorgt. Mit insgesamt 14,6 Milliarden Kilowattstunden sei es der mit Abstand produktionsstärkste Monat aller Zeiten gewesen, berichtet das Internationale Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) auf Basis der vorliegenden Daten ...

