(JK-Trading.com) - Trotz kleiner Unterbrechung der Handelswoche am Dienstag hat der DAX seinen Allzeithoch-Gipfelsturm in der vergangenen Handelswoche unbeirrt fortgesetzt. Und es klingt schon fast unheimlich, aber: auch in der kommenden Woche stehen erneut alle Vorzeichen auf grün und neuen Allzeithochs. Zwar schaut der Modus rein technisch stark überdehnt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...