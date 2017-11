Berlin (ots) -



Im afrikanischen Regenwald erblickt eine Waldkobra das Licht der Welt. Gerade einmal 40 Zentimeter lang, wird dieses Jungtier zu einer der größten Giftschlangen der Welt heranwachsen. In der neuen Wildlife-Dokumentation "Kobra-Mafia - Die giftigsten Schlangen der Welt" nimmt N24 die Zuschauer mit auf eine Expedition zum afrikanischen und asiatischen Kontinent und begleitet die tödlichen Rekordhalter in freier Wildbahn.



Von Kindesbeinen an lehren Giftschlangen ihre Beute mithilfe schnell wirkender Toxika und zentimeterlanger Zähne das Fürchten - Überleben heißt für Kobras Töten. Dennoch zeichnet sich ihr Jagdverhalten durch weitaus mehr als Beißen aus: Ihrer enormen Größe und einem Gewicht von bis zu sechs Kilogramm zum Trotz sind Königskobras passable Kletterer. Speikobras wiederum visieren die Augenpartie ihrer Rivalen an, um sie mithilfe ätzender Spuckeladungen zu blenden und Kapkobras plündern dank einer tarnenden Schuppenzeichnung im Afrikanischen Ödland erfolgreich scheue Vogelkolonien aus.



Auf Beutezug mit Giftschleudern - Hobbytoxikologen sind dabei:



"Kobra-Mafia - Die giftigsten Schlangen der Welt" am 8. Dezember um 22.05 Uhr als Deutsche Free-TV-Premiere auf N24, im Timeshift auf N24 Doku und nach Ausstrahlung 30 Tage lang in der Mediathek



