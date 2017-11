Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan blieben die Börsen wegen des "Tages der Kultur" geschlossen.

MONTAG: In Russland ruht der Handel wegen eines Ausgleichstages zum Tag der Einheit des Volkes.

AKTIENMÄRKTE (13.43 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.579,30 +0,10% +15,44% Euro-Stoxx-50 3.687,35 -0,04% +12,06% Stoxx-50 3.230,47 +0,14% +7,30% DAX 13.479,44 +0,29% +17,41% FTSE 7.558,82 +0,05% +5,82% CAC 5.512,29 +0,03% +13,37% Nikkei-225 Feiertag EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,65% +2

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,69 54,54 +0,3% 0,15 -4,2% Brent/ICE 60,74 60,62 +0,2% 0,12 +3,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.274,48 1.277,64 -0,2% -3,16 +10,7% Silber (Spot) 17,11 17,14 -0,2% -0,04 +7,4% Platin (Spot) 922,90 926,55 -0,4% -3,65 +2,1% Kupfer-Future 3,15 3,14 +0,0% +0,00 +24,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

Am Freitag könnte die Wall Street wieder Rekordhochs erklimmen. Zwar deutet der Aktienterminmarkt aktuell "nur" auf einen gut behaupteten Handelsbeginn hin, doch scheint das letzte Wort hier noch nicht gesprochen. Denn der wichtige US-Arbeitsmarktbericht für Oktober, der vorbörslich veröffentlicht wird, verspricht positives Überraschungspotenzial, nachdem zuletzt sowohl ADP- als auch die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten positiv überrascht hatten. Aber selbst ein schwacher Arbeitsmarktbericht könnte den Markt stützen, weil die Straffungen der US-Geldpolitik ganz entscheidend von Inflation und Arbeitsmarkt abhängt. Darüber hinaus hebt auch Apple die Stimmung.

Der Technologiegigant lieferte überzeugende Geschäftszahlen oberhalb der Markterwartungen ab und erfreute Anleger zudem mit einem zuversichtlichen Ausblick. Für das laufende erste Geschäftsquartal erwartet der Konzern einen Rekordumsatz. Das kommt gut an, die Aktie legt vorbörslich um 3,1 Prozent zu. Auch andere Technologiewerte folgen dem Apple-Kurs nach oben.

American International Group (AIG) ist dagegen wegen der zahlreichen schweren Wirbelstürme und den Erdbeben in Mexiko im dritten Quartal tiefer als befürchtet in die Verlustzone gerutscht. Zudem schraubte das Unternehmen die Schadensrückstellungen nach oben. Die Aktie fällt vorbörslich um 4,3 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 13:30 Arbeitsmarktdaten Oktober Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +315.000 gg Vm zuvor: -33.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,2% zuvor: 4,2% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,45% gg Vm 13:30 Handelsbilanz September PROGNOSE: -43,5 Mrd USD zuvor: -42,4 Mrd USD 14:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,9 1. Veröff.: 55,9 zuvor: 55,3 15:00 Auftragseingang Industrie September PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm 15:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 58,0 Punkte zuvor: 59,8 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Im Vorfeld des US-Arbeitsmarktberichtes halten sich Anleger mit ihren Entscheidungen zurück. Das Umfeld für Aktien ist weiterhin gut, so ist der DAX erneut auf Allzeithoch. Der Euro-Stoxx-50 leidet unter den schwachen Ergebnissen der Societe Generale und von AXA. Die Berufung von Jerome Powell zum neuen Chef der US-Notenbank ist so erwartet worden. Gestützt wird die Stimmung für die Aktien auch von den Apple-Zahlen. "Die überraschen auf der ganzen Linie positiv", sagt ein Händler. Dialog Semiconductor steigen um 3,1 Prozent, der europäische Technologiesektor legt im Schnitt um 0,6 zu. Der französische Staat baut seine Beteiligung an Renault ab - und die Börse reagiert mit steigenden Kursen. Der Aktienkurs zieht um 4,5 Prozent an. Societe Generale verlieren dagegen 3,5 Prozent; der Bankensektor gehört damit zu den größten Verlierern. Der Gewinn der Societe Generale ist unter den Erwartungen ausgefallen. Erste Group Bank hat ihren Nettogewinn dank positiver Bewertungseffekte gesteigert. Operativ jedoch ging das Ergebnis zurück. Die Aktie verliert 5,5 Prozent. AXA fallen um 2,3 Prozent, nachdem der Versicherungskonzern einen Einnahmerückgang verzeichnet hat. Nach einem eher schleppenden Start in den ersten Handelstag legen die Aktien von Befesa zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.20 Uhr Do, 18.12 Uhr % YTD EUR/USD 1,1646 -0,09% 1,1656 1,1662 +10,7% EUR/JPY 132,86 -0,08% 132,97 133,05 +8,1% EUR/CHF 1,1639 -0,07% 1,1646 1,1655 +8,7% EUR/GBP 0,8899 -0,29% 0,8925 1,1199 +4,4% USD/JPY 114,07 -0,00% 114,07 114,10 -2,4% GBP/USD 1,3086 +0,21% 1,3059 1,3059 +6,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit leichten Aufschlägen haben die Börsen in Ostasien am Freitag den Handel beendet. Die Ausnahme lieferte der Aktienmarkt in China, wo es für den Schanghai-Composite nach unten ging. Allerdings erholte sich der Index damit wieder von stärkeren Kursverlusten im Verlauf. Eine schlüssige Begründung für die Abgaben konnten Marktteilnehmer nicht liefern. Teilnehmer sprachen auch von Zurückhaltung vor Bekanntgabe des US-Arbeitsmarktberichts. In Sydney hatte der Index den zweiten Tag in Folge ein Jahreshoch markiert. Damit trennen den Index nur noch wenige Punkte von der 6.000er-Marke, die er zuletzt Anfang 2008 überschritten hatte. Hier trieben die Minenwerte vor dem Hintergrund gestiegener Eisenerzpreise. Rio Tinto stiegen um 1,1 Prozent auf den höchsten Stand seit sechs Jahren. In Seoul legte der Kospi im späten Handel deutlicher zu. Er beendete damit bereits die siebte Handelswoche mit einem Plus. Und dies, obwohl es für die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung aufgrund von Gewinnmitnahmen um 1,2 Prozent nach unten ging. Die von den Republikanern vorgestellten US-Steuerpläne sorgten im asiatischen Handel für keine große Bewegung. Aufwärts ging es für die Aktien der Apple-Zulieferer. Hon Hai Precision verbesserten sich um 0,4 Prozent, Wistron kletterten um 2,5 Prozent und für Pegatron ging es um 1,0 Prozent nach oben.

CREDIT

Die Risiken am europäischen Anleihenmarkt werden unverändert als gering eingestuft. Die CDS-Spreads treten erst einmal auf der Stelle. Der Markt wartet nun auf den US-Arbeitsmarktbericht. Sollten von irgendwoher Hinweise auf ein langsameres Konjunkturwachstum kommen, dürften die Spreads steigen, meint ein Marktteilnehmer.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Berlin weist Macrons Begierde nach mehr Macht bei Airbus zurück

Frankreichs Wunsch nach einem größeren Einfluss beim europäischen Flugzeugbauer Airbus stößt in Berlin auf taube Ohren. Regierungssprecher Steffen Seibert verwies am Freitag auf die "funktionierenden" Regelungen zur Besetzung des Aufsichtsrates. "Wir sehen keinen Anlass, auf Änderungen hinzuwirken", sagte Seibert in Berlin. Die französische Politik versucht derzeit hinter den Kulissen, Einfluss auf Airbus zurückzugewinnen.

BMW, VW, Daimler und Ford gründen Joint Venture für Ladenetz

Die großen deutschen Autohersteller haben zusammen mit Ford das geplante Gemeinschaftsunternehmen zum Aufbau eines Schnellladenetzes für Elektrofahrzeuge in Europa nun auch offiziell auf den Weg gebracht. Wie die Unternehmen mitteilten, firmiere das Joint Venture unter dem Namen Ionity. Dieses Jahr soll der Aufbau von 20 Stationen starten. Bis 2020 planen BMW, Daimler, Volkswagen, Porsche, Audi und der US-Autokonzern mit etwa 400 Schnellladestationen.

Evonik will Clariant nicht kaufen

Der Spezialchemiekonzern Evonik hat kein Interesse an einer Übernahme des schweizerischen Wettbewerbers Clariant. Es gebe weder Pläne zum Kauf von Teilen noch des gesamten Konzerns, sagte Evonik-Chef Christian Kullmann auf einer Telefonkonzerenz zu den Drittquartalszahlen.

Anlagenbauer Gea wird fürs Gesamtjahr pessimistischer

Der Anlagenbauer Gea hat im dritten Quartal teilweise die Markterwartungen enttäuscht und zeigt sich selber beim Ausblick pessimistischer. Der MDAX-Konzern erklärte, man gehe im Gesamtjahr davon aus, "eher am unteren Rand" des Prognosekorridors abzuschließen. Nach der alten Prognose rechneten die Düsseldorfer 2017 mit einem operativen EBITDA von 600 bis 640 Millionen Euro.

DIC Asset bestätigt nach operativem Wachstum Jahresprognose

Das Immobilienunternehmen DIC Asset AG hat mit seinen Drittquartalszahlen nur teilweise an das Wachstum des ersten Halbjahres angeknüpft, seine Jahresziele aber bestätigt. Die in der Immobilienbranche übliche operative Kennzahl FFO stieg im dritten Quartal um 31 Prozent auf 18,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Allerdings legte das Konzernergebnis nur um 8 Prozent auf 13,4 Millionen Euro zu, da die Erlöse und Gewinne aus Immobilienverkäufen stark rückläufig waren. Die verwalteten Vermögen summieren sich zum dritten Quartal auf 3,3 Milliarden Euro.

IAG erhöht langfristiges Ergebnisziel

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 03, 2017 07:48 ET (11:48 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.