Die Betriebsräte von Thyssenkrupp torpedieren den Zusammenschluss mit Tata. Dabei haben andere Branchengrößen vorgemacht, wie man Arbeitnehmervertreter erfolgreich ins Boot holt.

Was Unsicherheit bei Mitarbeitern anrichtet, ist derzeit in den Stahlwerken von Thyssenkrupp zu besichtigen. Seit Vorstandschef Heinrich Hiesinger Ende September die Fusionspläne seiner Stahlsparte mit dem indischen Stahlkocher Tata konkretisierte, herrscht bei den Stahlkochern Aufruhr. Sowohl die Betriebsräte von Thyssenkrupp als auch von Tata torpedieren die Fusionspläne der Stahlgiganten. Für kommende Woche kündigte der Betriebsrat des Essener Konzerns eine außerordentliche Betriebsversammlung an, mit weiteren Protesten ist zu rechnen.

Für Hiesingers geplantes Meisterstück braut sich damit mächtiger Widerstand zusammen. Noch Ende September gab der Thyssenkrupp-Chef den strahlenden Sieger, als er die unterzeichnete Grundsatzvereinbarung mit Tata über den Zusammenschluss der Stahlsparten verkünden konnte.

Das schwächelnde Stahlgeschäft ist für den Essener Konzern längst zur Belastung geworden. Die Stahlschwemme aus China hat die Margen in der ...

