BERLIN (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel wird die Vertreter der am stärksten von Feinstaub belasteten Kommunen noch in diesem Monat zu einem weiteren Diesel-Gipfel einladen. Das Treffen werde Ende November stattfinden, die Einladungen würden in diesen Tagen verschickt, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Die nächste Sitzung des "Nationalen Forums Diesel" unter Beteiligung der Konzerne sei für Anfang 2018 geplant. Die beim ersten Treffen eingesetzten Arbeitsgruppen würden ihre Arbeit bis dahin noch fortführen.

Der letzte Diesel-Gipfel mit den Kommunen hatte Anfang September stattgefunden. Dabei war unter anderem verabredet worden, dass es keine pauschalen Fahrverbote geben soll. Auch war bei dem Treffen von Merkel und mehr als 30 Oberbürgermeistern eine Aufstockung des sogenannten Mobilitätsfonds von 500 Millionen auf eine Milliarde Euro beschlossen worden. Der Grundstein für den Mobilitätsfonds war vier Wochen vorher beim Diesel-Gipfel mit Politik und Wirtschaft gelegt worden.

