Sendetermin: Sonntag, 05. November 2017, um 18:00 Uhr bei RTL II



GRIP-Testfahrer Helge Thomsen testet elektrisch betriebene Zweiräder für den Großstadtdschungel.



Können E-Scooter, E-Bike und Elektro-Roller eine clevere Alternative zum drohenden Verkehrskollaps in der City sein? Helge Thomsen hat sich vier unterschiedliche Konzepte ausgesucht: Horwin K1 Hammer, VanMoof Electrified S, E-Schwalbe und der Scooter von Unumotors sind kleine Stromer, die nur eines gemeinsam haben - sie alle fahren elektrisch. Ansonsten ist von tragbar über Wechselakku bis hin zum Retro-Style alles dabei. Können diese umweltfreundlichen Vehikel in der Großstadt bestehen? Wie sieht es mit Ladezeit und Reichweite aus? Und wie viel kosten die Dinger überhaupt?



Studentin Laura möchte mobil sein - ein Fall für GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller. Er soll für die 22-Jährige einen Kleinwagen besorgen. Etwas Style darf der Kleine ruhig mitbringen - aber vor allem muss er technisch in Ordnung sein. Nach etwas Recherche sieht sich Det einen Seat Ibiza, einen Skoda Fabia und einen Renault Clio an. In welchen Kleinwagen verguckt sich Laura?



Jan Fatthauer gehört die PS-Schmiede 9ff, die sich mit Vorliebe um den Porsche 911 kümmert. Eine besonders spektakuläre Kreation ist der GTronic 1400. Hier ist der Name Programm: Im Heck dieses Elfer lauern satte 1400 PS! Der ideale Untersatz, um beim SCC 500-Spektakel in Papenburg anzutreten.



Keiner weiß Rat, die Werkstätten sind mit ihrem Latein am Ende? Dann kann vielleicht die GRIP-Garage helfen! Der Audi A6 von GRIP-Zuschauer Darian zickt: Regelmäßig gehen im Cockpit sämtliche Kontrollleuchten an. Außerdem funktioniert die Düse des Heckscheibenwischers nicht mehr. Ob diese beiden Symptome irgendwie zusammenhängen?



Nicht nur Italien-Urlauber kennen sie eher als rollenden Bremsklotz: die Piaggio Ape. Das "Äffchen" sorgt oft für zähen Verkehr - schließlich fährt sie kaum schneller als ein Roller. "Das muss dringend geändert werden..." - beschloss ein schräger Österreicher. Deshalb hat er der Ape einen Motorradmotor von Triumph verpasst. 140 PS machen das knatternde Rollermobil zur knurrenden Driftkanone. Matthias Malmedie testet das ausgefallene Gefährt...



Über "GRIP - Das Motormagazin":



Seit zehn Jahren und in über 400 Sendungen bietet "GRIP - Das Motormagazin" seinen Zuschauern sonntags um 18:00 Uhr bei RTL II kompetenten Motorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mit viel Humor, einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themen verbindet "GRIP - Das Motormagazin" Unterhaltung rund um die Motorwelt mit Service für den Verbraucher. Moderator Matthias Malmedie und sein Team zeigen jede Woche die heißesten Auto-Trends, wagen rasante Versuche und geben kompetente Tipps.



