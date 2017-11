Bei Novartis geht es derzeit Schlag auf Schlag. Erst vor wenigen Tagen haben die Schweizer bekannt gegeben, den Onkologie-Spezialisten Advanced Accelerator Applications (ADACAP) für 3,9 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen. ADACAP hat sich in den vergangenen Jahren im Radiologie-Bereich europaweit einen Namen gemacht. Viele Produkte der Firma kommen bei der molekularen, radiologischen Diagnostik von Krebs- und Herz-Kreislauferkrankungen zum Einsatz. Für Novartis ist dies ein strategisch wichtiger Schritt. Für Pharmakonzerne wird es immer wichtiger, sich angesichts auslaufender Patente durch Zukäufe zu verstärken. Am vergangenen Wochenende veröffentlichte Novartis zudem starke Daten zum Multiple-Sklerose-Mittel Gilenya, was den Schweizern eine starke Position im umkämpften Markt für MS-Medikamente beschert.

