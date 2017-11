Die E.ON-Aktie erreichte am 01. November ein neues 12-Monats-Hoch bei 10,41 Euro - auf 1-Jahres-Sicht beträgt der Kursgewinn ganze 63%. Seit Jahresauftakt 2017 steht bislang ein Kursgewinn in Höhe von 55% auf der Anzeigetafel, damit ist das laufende Jahr bisher das beste Jahr in der Geschichte der E.ON-Aktie (1996: +46%). Die Commerzbank hat die Einstufung für Eon vor Zahlen...

