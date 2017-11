Die Gesellschaft ASFiNAG baut Photovoltaik-Anlagen, die sieben Autobahntunnel in der Alpenrepublik mit Solarstrom versorgen sollen. Die Investitionen pro Anlage belaufen sich auf etwa 70.000 Euro.Insgesamt sieben Autobahntunnel in der Steiermark und Kärnten sollen künftig auch mit Solarstrom erleuchtet werden. Das erste Projekt für den Herzogbergtunnel sei nun abgeschlossen, teilte die staatliche Gesellschaft ASFiNAG am Freitag mit. Es sei eine Photovoltaik-Anlage mit 50 Kilowatt Leistung direkt oberhalb des Tunneleingangs installiert worden. "Damit können wir den Grundstrombedarf des Tunnels ...

