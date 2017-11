Die Arbeitslosenrate in den USA ist im Oktober auf 4,1 Prozent gesunken. Das teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit.

Die Unternehmen in den USA schufen dem Ministerium zufolge rund 261.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Das sind weniger als erwartet: Beobachter hatten mit mehr als 300.000 neuen Stellen gerechnet. Insgesamt sank die Zahl der Arbeitslosen dem Ministerium zufolge im Oktober um 281.000 auf 6,5 Millionen. Im September hatte die US-Arbeitslosenquote bei 4,2 Prozent gelegen.