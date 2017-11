Wien - Chahine Capital hat einen neuen Fonds aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Die auf quantitative Anlagestrategien spezialisierte Luxemburger Gesellschaft starte mit dem in Deutschland und Österreich zugelassenem "Digital Stars US Equities"-Fonds ihr erstes Portfolio auf Basis von US-Werten. Die drei anderen Pordukte, der Digital Stars Europe (ISIN LU0090784017/ WKN A0M00E), der Digital Stars Europe ex-UK (ISIN LU0259626645/ WKN A0Q2U6) und der erst im vergangenen Dezember lancierte Digital Stars Europe Smaller Companies-Fonds würden sich aus dem europäischen Aktien-Universum bedienen.

