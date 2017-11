Hunderte Fans fieberten vor dem Düsseldorfer Apple-Store dem Verkaufsstart des iPhone X entgegen. Je weiter vorne die Menschen stehen, desto verrückter sind sie nach dem Jubiläums-Smartphone.

Auf diesen Moment hat Gaitano Boeraeve aus Belgien seit 26 Stunden gewartet. Darauf, dass der Zeiger seiner Uhr endlich die acht erreicht. Darauf, dass er endlich als erster Wartender in Düsseldorf das neue iPhone X in der Hand halten darf. Die ersehnte Bewegung des Zeigers löst Applaus, Gegröle und eine Laola-Welle aus.

Die Tür des Apple-Stores geht auf, der Store-Leiter kommt heraus und empfängt Gaitano Boeraeve mit Handschlag. Er hat es geschafft. Er hat das neue iPhone X. Fast - erst nutzt er als einer der wenigen Kunden, die das Geschäft betreten dürfen, die Chance, das Modell, das er bislang nur von Fotos kannte, in die Hand zu nehmen. In der Auslage sind die zwei Varianten zu berühren, zu spüren und zu nutzen.

Für diesen Moment fuhr er am Vortag um ein Uhr morgens aus Belgien los. In Düsseldorf angekommen, schlief er zwei Stunden in seinem Auto und schlug dann sein Zelt um 6.30 Uhr neben dem Apple-Store auf. Bis zum Abend hatte sich eine Gruppe zusammengefunden. Gemeinsam warteten sie, spielten Karten, redeten übers das Objekt ihrer Begierde und warteten darauf, dass sich hinter der Glasfront irgendetwas bewegt.

Am Morgen brachten Apple-Store-Mitarbeiter ihnen Getränke, Süßigkeiten und Brötchen. Die Camper-Gruppe wurde über Nacht zu einer Familie: Alt und Jung, deutsch und englisch, Frau und Mann. Sie alle teilten in der Nacht ihre Neugierde auf das neue Smartphone und die Probleme wegen der Kälte der Bodenplatten der Königsallee. "Es ist ein fantastisches Gerät, sieh' nur wie wunderschön es ist!", sagt Boeraeve und zeigt auf das illuminierte Riesen-iPhone-X im Inneren des Apple-Stores. Wenn er über die Dualkamera des ...

