WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im Oktober auf den tiefsten Stand seit fast 17 Jahren gefallen. Die Arbeitslosenquote verringerte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 4,1 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Das ist der tiefste Wert seit Dezember 2000. Experten hatten dagegen mit einer Stagnation gerechnet. Angesichts der geringen Arbeitslosigkeit sprechen einige Fachleute von Vollbeschäftigung in der größten Volkswirtschaft der Welt./bgf/jkr/jha/

AXC0126 2017-11-03/13:42