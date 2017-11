Hamburg - Airbus hat am Freitag im Rahmen einer festlichen Zeremonie in Hamburg die hundertste Grossraum-Maschine der Baureihe A380 an die Fluglinie Emirates übergeben. "Dies ist ein grosser Moment für Emirates, für Airbus und für unsere zahlreichen Partner des A380-Programms", sagte der Vorsitzende der Emirates-Gruppe, Scheich Ahmed bin Saeed Al-Maktoum.

"Die A380 hat zweifellos einen grossen, positiven Einfluss auf die Luftfahrtproduktion und die gesamte Luftverkehrsindustrie." Für Emirates sei die A380 ein voller Erfolg. "Wir bleiben dem Programm weiterhin verpflichtet und werden eng mit Airbus und unseren Partnern daran arbeiten, unser A380-Produkt kontinuierlich zu verbessern, während wir der Auslieferung der restlichen 42 bestellten Jets entgegenblicken", sagte Scheich Ahmed. Neue Aufträge stellte er indes nicht ...

