Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bundesbank will ihre Geschichte erforschen lassen. Albrecht Ritschl, Leiter der Wirtschaftshistorischen Fakultät an der London School of Economics, und Magnus Brechtken, stellvertretender Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München, werden gemeinsam das Projekt leiten, dessen Ziel die Erforschung der Entwicklung von der Reichsbank über die Bank deutscher Länder bis zu Bundesbank sowie der Besetzung von Schlüsselpositionen in ihren Vorgängerorganisationen ist.

"Es ist uns ein Bedürfnis, die Geschichte nicht zu vergessen, sondern Erinnerung zu behalten, weil es wichtig ist, ein Geschichtsbewusstsein zu haben", sagte Bundesbank-Sprecher Michael Best in Frankfurt. Die Bundesbank habe das Vorhaben initiiert und werde es finanzieren, aber nicht inhaltlich beeinflussen.

Brechtken sagte, man wolle erforschen, wie sich die Positionen und Weltbilder der handelnden Personen über die Jahre entwickelt hätten. Als Beispiele nannte er die bereits in der Reichsbank tätigen Bundesbank-Präsidenten Karl Blessing und Wilhelm Focke. "Es geht um konkrete Täterforschung und Tatenforschung", sagte er.

Albrecht Ritschl sagte, man versuche auch eine Geschichte der Geldpolitik zu schreiben - von der Stabilisierung nach dem Ende der Hyperinflation 1923, als Hjalmar Schacht Reichsbankpräsident wurde, bis zum Ausscheiden Karl Blessings im Jahr 1969. Blessing sei der letzte Präsident gewesen, der eng mit Schacht zusammengearbeitet habe.

Regionale Schwerpunkte der Forschung sollen zudem die Aktivitäten der Reichsbank in Griechenland, Frankreich und Polen sein. Das Projekt hat eine Laufzeit von vier Jahren und soll rund 4 Millionen Euro kosten.

