Mit diesen Tipps klappt die Baufinanzierung

Ein Immobilienkauf ist für viele Verbraucher die größte Investition in ihrem Leben. Insbesondere wenn die eigenen vier Wände zum großen Teil finanziert werden sollen, gibt es zahlreiche Fallstricke. Der gemeinnützige Verbraucher-Ratgeber Finanztip gibt wichtige Tipps für Immobilienbesitzer in spe.

Laut Bundesbank haben die Deutschen im ersten Halbjahr 2017 Wohnungsbaukredite in Höhe von mehr als 27 Milliarden Euro aufgenommen. "Viele Verbraucher lassen sich trotz hoher Immobilienpreise noch immer von den sehr niedrigen Zinsen locken", sagt man beim Verbraucher-Ratgeber. Allerdings gibt es keine Gewissheit, dass die Niedrigzinsphase noch Jahre andauert. "Käufer sollten sich bewusst sein, dass die günstigen Zinsen von heute während der Gesamtlaufzeit wieder steigen können."

Daher sollte die Finanzierung so geplant werden, dass der Kredit mit dem Renteneintritt abbezahlt ist, denn mit dem Ausscheiden aus dem Berufsleben sinkt in der Regel das Einkommen. Wer also im Alter von 40 kauft, sollte sich maximal 25 Jahre Zeit lassen. Ausgehend von der Laufzeit können Käufer dann die Monatsrate kalkulieren, mit der sie dieses Ziel erreichen. Wichtig dabei: Das monatliche Budget sollte langfristig tragbar sein. Die meisten Käufer benötigen im Laufe ihrer Finanzierung zudem mindestens eine Anschlussfinanzierung, denn die Zeit, in der die heute günstigen Zinsen mit der Bank vereinbart werden, erstreckt sich meist nicht über die Gesamtlaufzeit des Kredits. Steigen die Zinsen, verteuert sich nötige Anschlussfinanzierung. Das kann problematisch werden.

Von der Monatsrate wird ein Teil für Zinsen und ein Teil für die Rückzahlung (Tilgung) des Kredites verwendet. Je höher in der Anfangsphase getilgt wird, desto weniger Zinszahlungen fallen insgesamt an. Finanztip rät: "Wer heute finanziert, sollte mindestens 3 Prozent tilgen."

Auch Sondertilgungen helfen, Zinszahlungen zu verringern. "Üblicherweise können jedes Jahr 5 Prozent der Kreditsumme als Sondertilgung zurückgezahlt werden", sagt man. Banken belohnen eine kurze Zinsbindung in der Regel mit besseren Konditionen. Allerdings müssen Bauherren dann nach nur wenigen Jahren mit der Bank eine neue Zinsvereinbarung treffen. Bei den aktuellen Zinsaussichten sollte man sich die günstigen Konditionen für 15 Jahre sichern, so Finanztip. "Auch wenn das einen kleinen Zinsaufschlag bedeutet." Damit Immobilienkäufer bei der Planung ihrer Finanzierung Fehler vermeiden, hat Finanztip einen speziellen Tilgungsrechner entwickelt. Dieser fragt alle wesentlichen Punkte ab und zeigt, ob die Planung unter der Berücksichtigung des aktuellen Zinsniveaus realistisch ist.

