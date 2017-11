München (ots) - Athletischer Start in die neue Rate-Woche: Am Montag hat Moderator Kai Pflaume zwei österreichische Sportler zu Gast. Der ehemalige Gewichtheber Matthias Steiner und Fußball-Legende Toni Polster treten zum Wettstreit um die richtigen Antworten auf amüsante und skurrile Fragen bei "Wer weiß denn sowas?" an. Am Dienstag gibt es das amüsante Zusammentreffen der beiden lustigen Frauen aus der Comedy-Serie "Pastewka": Seine kratzbürstige Nachbarin, die von Bettina Lamprecht gespielt wird, tritt gegen Sonsee Neu an, die seine Freundin spielt. Musikalisch wird der Wettstreit am Mittwoch zwischen Gil Ofarim und dem Sänger der "Schürzenjäger", Stefan Wilhelm. Am Donnerstag treffen die Moderatoren Fritz Egner und Oliver Geißen aufeinander und zum Wochenabschluss am Freitag messen sich die Schauspieler Uwe Ochsenknecht und Moritz Bleibtreu.



Mit Unterstützung von Superhirn Bernhard Hoëcker und Quizmaster Elton versuchen sie, die richtigen Antworten auf interessante Fragen aus dem täglichen Leben, wie diese hier, zu finden:



Mit Hilfe der 3-7-14-Regel ...? a) sind Kinder für jede Klassenarbeit gut vorbereitet oder b) können Frauen ihren Kleiderschrank übersichtlich halten oder c) bekommen Männer innerhalb weniger Wochen einen Sixpack.



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 6. bis 10. November 2017 im Überblick:



Montag, 6. November - die Sportler Matthias Steiner und Toni Polster Dienstag, 7. November - die Schauspielerinnen Bettina Lamprecht und Sonsee Neu Mittwoch, 8. November - die Sänger Gil Ofarim und Stefan Wilhelm Donnerstag, 9. November - die Moderatoren Fritz Egner und Oliver Geissen Freitag, 10. November - die Schauspieler Uwe Ochsenknecht und Moritz Bleibtreu



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/werweissdennsowas.de



