Britische Dienstleister überwinden Schwächephase

Die britischen Dienstleister scheinen im Oktober die Schwächephase der jüngsten Zeit überwunden zu haben. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den wichtigsten Sektor der britischen Wirtschaft stieg auf 55,6 Punkte von 53,6 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut berichtete. Das ist der höchste Wert seit sechs Monaten. Volkswirte hatten dagegen einen leichten Rückgang auf 53,4 Punkte prognostiziert.

Die Bundesbank lässt ihre Geschichte erforschen

Die Deutsche Bundesbank will ihre Geschichte erforschen lassen. Albrecht Ritschl, Leiter der Wirtschaftshistorischen Fakultät an der London School of Economics, und Magnus Brechtken, stellvertretender Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München, werden gemeinsam das Projekt leiten, dessen Ziel die Erforschung der Entwicklung von der Reichsbank über die Bank deutscher Länder bis zu Bundesbank sowie der Besetzung von Schlüsselpositionen in ihren Vorgängerorganisationen ist.

Diesel-Gipfel mit Kommunen noch Ende des Monats

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wird die Vertreter der am stärksten von Feinstaub belasteten Kommunen noch in diesem Monat zu einem weiteren Diesel-Gipfel einladen. Das Treffen werde Ende November stattfinden, die Einladungen würden in diesen Tagen verschickt, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Die nächste Sitzung des "Nationalen Forums Diesel" unter Beteiligung der Konzerne sei für Anfang 2018 geplant.

Merkel will bei Sondierungen nun "die Dinge ordnen"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich zum Abschluss der ersten Runde von Sondierungsgesprächen für ein Jamaika-Bündnis trotz offenkundiger Differenzen zuversichtlich gezeigt, dass sich Union, FDP und Grüne auf eine Koalition einigen können. "Ich glaube, dass uns in den nächsten Tagen schwierige Beratungen natürlich auch wieder ins Haus stehen", sagte Merkel bei ihrem Eintreffen zu den Sondierungen in Berlin.

Trittin und Kubicki säen Zweifel am Erfolg von Jamaika

Mit Jürgen Trittin (Grüne) und Wolfgang Kubicki (FDP) haben zwei der entscheidenden Unterhändler bei den Sondierungsgesprächen für eine Jamaika-Koalition Zweifel am Zustandekommen eines solchen Bündnisses genährt. Trittin äußerte sich zwei Wochen nach Beginn der Jamaika-Verhandlungen skeptisch zu den Erfolgschancen und warf Union und FDP fehlende Kompromissbereitschaft vor. Kubicki machte klar, dass er ein Scheitern der Jamaika-Sondierungen für möglich hält. "Die FDP hat keine Angst vor Neuwahlen", sagte der FDP-Vize der Märkischen Allgemeinen.

Bundesrechnungshof warnt vor Brexit-Mehrkosten in Milliardenhöhe

Durch den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union könnten auf den deutschen Steuerzahler Mehrausgaben in Höhe von 5 Milliarden Euro jährlich zukommen. Dieses Worst-Case-Szenario zeichnet ein Sonderbericht des Bundesrechnungshofes. Die Behörde weist gleichzeitig darauf hin, dass die finanziellen Auswirkungen des Brexits auf den Bundeshaushalt derzeit noch nicht belastbar abgeschätzt werden können. Ebenfalls nicht absehbar sei, wie der nach dem Brexit wegfallende britische Beitrag kompensiert werde.

Bundesrat billigt Anhebung der Hartz-IV-Sätze

Hartz-IV-Bezieher sollen ab Anfang kommenden Jahres mehr Geld bekommen. Der Bundesrat billigte am Freitag die im September vom Bundeskabinett beschlossene Erhöhung des monatlichen Regelsatzes für Alleinstehende zum 1. Januar 2018 von derzeit 409 Euro auf 416 Euro. Der Betrag für Paare soll von 368 Euro auf 374 Euro pro Partner steigen.

Bezieher mittlerer und höherer Einkommen müssen höhere Sozialabgaben zahlen

Bezieher mittlerer und höherer Einkommen müssen sich auf steigende Sozialabgaben im kommenden Jahr einstellen. Der Bundesrat billigte die turnusmäßige Anpassung der Rechengrößen in der Sozialversicherung für 2018. Damit steigt die Beitragsbemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung im Westen von 6.350 auf 6.500 Euro Brutto-Monatseinkommen, im Osten von 5.700 auf 5.800 Euro.

Bundesrat startet Gesetzesinitiative für mehr bezahlbaren Wohnraum

Der Bundesrat hat eine Gesetzesinitiative für mehr bezahlbaren Wohnraum in den Ballungszentren gestartet. Damit Länder und Kommunen weiterhin Grundstücke für den sozialen Wohnungsbau erwerben können, soll der Bund Grundstücke ohne Bieterverfahren verkaufen können, heißt es in dem von der Länderkammer beschlossenen Gesetzentwurf. Insbesondere in Ballungsgebieten gebe es ein großes Defizit an Sozialwohnungen und Wohnungen für untere und mittlere Einkommensgruppen, begründen die Länder ihre Initiative.

Trump: "Kriegsnation" Japan könnte im Nordkorea-Konflikt aktiv werden

US-Präsident Donald Trump hat China gewarnt, die "Kriegsnation" Japan könnte im Nordkorea-Konflikt aktiv werden. "Japan ist eine Kriegsnation und ich sage China und allen anderen, die mich hören, Sie werden ziemlich bald ein großes Problem mit Japan bekommen, wenn Sie zulassen, dass es mit Nordkorea so weiter geht", sagte Trump kurz vor seiner Asienreise im Fernsehsender Fox News.

LBBW: Staatspleite von Venezuela zeichnet sich ab

Ein Zahlungsausfall von Venezuela ist nach Meinung der LBBW-Ökonomen Uwe Burkert und Matthias Krieger angesichts des desolaten Zustandes des Ölsektors und der übrigen Wirtschaft "eigentlich kaum mehr zu vermeiden". Aufgrund staatlicher Misswirtschaft sieche die Wirtschaft dahin, so dass inzwischen ein Großteil selbst einfachster Güter des täglichen Bedarfs importiert werden müsse. Weil Venezuela aber einen Teil seines Schuldendienstes in Form von Öllieferungen leiste, könne das Land nur noch über einen Teil seiner Einnahmen aus der Ölförderung frei verfügen.

