Rostock (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Festliches Ambiente, hochkarätige Gaumenfreuden und spektakuläre Neujahrswechsel an Bord der AIDA Flotte erleben



Adventsreisen zum Einstimmen



Gemäß dem Motto "Vorfreude ist die schönste Freude" stimmt AIDA während der Vorweihnachtszeit seine Gäste an Bord auf die Feiertage ein. Bei Lebkuchen, Plätzchen und Stollen werden gemeinsam Weihnachtslieder gesungen und Adventskalender oder Weihnachtsgeschenke gebastelt. Das passende Geschenk für die Lieben zuhause halten Weihnachtsmärkte an Bord oder an Land ganz sicher bereit. Im AIDA Spa können sich Körper und Geist perfekt auf die Feiertage vorbereiten lassen.



Für eine feierliche Atmosphäre sorgen die weihnachtliche Dekoration und ein glanzvoller Weihnachtsbaum. Champagner Tastings und Plätzchenbacken bieten zusätzlich die richtige Einstimmung auf das Fest. In den Restaurants werden die Gäste mit leckeren Pasteten und Kaviarbuffet, mit Lebkuchenmousse und vielen weiteren Köstlichkeiten verwöhnt. Selbstverständlich wird auch die traditionelle Weihnachtsgans mit Rotkohl und Klößen in den Brauhäusern an Bord angeboten.



Apropos Gebäck: Das Highlight zur Adventszeit ist die AIDA Reise mit AIDAprima vom 2. bis zum 9. Dezember 2017 rund um die Kanaren. Konditorenweltmeisterin Andrea Schirmaier-Huber verführt die Gäste an Bord mit ihren süßen Kreationen. In speziellen Workshops können Naschkatzen die leckersten Kuchen und Plätzchen gemeinsam mit der Spitzenköchin kreieren.



Weihnachten rund um den Globus erleben



Neben den festlichen Adventsreisen bietet AIDA auch zahlreiche Weihnachts- und Silvesterreisen an. Die Ziele reichen von der Karibik über die Kanaren und das Mittelmeer bis nach Südostasien.



AIDAblu, AIDAsol, AIDAvita und erstmalig auch AIDAprima besuchen auf ihrer Kanarenroute auch die portugiesische Blumeninsel Madeira. Bekannt ist beispielsweise die Lichterpracht in der Inselhauptstadt Funchal, die ab dem 1. Dezember die Straßen erhellt. Am Heiligabend ist AIDAsol auf Madeira.



"Shop until you drop" heißt es in Dubai für Gäste von AIDAstella. Das Schiff hat auf seinen Kreuzfahrten die arabische Shopping-Metropole im Programm. Da bleibt bestimmt kein Weihnachtswunsch offen.



Weihnachten unter Palmen mit Sonnengarantie erleben auch die Gäste von AIDAcara, die im Dezember auf der ersten AIDA Weltreise in Richtung Französisch-Polynesien, Neuseeland, Australien und Indonesien unterwegs ist. Ebenfalls in südlichen Gefilden befindet sich AIDAaura. Im Rahmen des Selection Programmes werden zur Weihnachtszeit Destinationen wie Mauritius oder La Réunion angelaufen.



AIDAbella ist in der Adventszeit von Bangkok aus in Südostasien unterwegs und feiert den Heiligabend in Malaysia.



Karibisches Flair erleben Gäste auf AIDAdiva, AIDAluna und AIDAmar. Miami im subtropischen Florida etwa lockt mit "Santa's Enchanted Forest", dem mit drei Millionen Lichtern erleuchteten größten Weihnachtsthemenpark der Welt. Kinder können hier Santa Claus höchstpersönlich ihren Wunschzettel überreichen.



Erstmalig können Gäste das weihnachtliche Mittelmeer an Bord von AIDAperla erleben. Barcelona und Palma de Mallorca empfangen die Besucher mit festlichen Lichterilluminationen. Lokale Weihnachtsmärkte laden zum Verweilen ein und auf der Lieblingsinsel der Deutschen wird sogar Glühwein angeboten. In Marseille werden die Gäste in die Tradition des Weihnachtsfestes à la Provence eingeführt und können den Weihnachtsmarkt auf dem bekannten Cours Mirabeau besuchen.



In den Rossini Restaurants rundet ein 8-Gang-Festtagsmenü an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag die Feiertage ab. Das AIDA Showensemble und die gesamte Crew sorgen mit der Weihnachtsgala für Festtagsstimmung. Wer das Weihnachtsfest hier nicht enden lassen möchte, tanzt auf dem Pooldeck und in der Anytime Bar bei der glamourösen X-Mas Party durch die Weihnachtsnacht. Auch die kleinen Gäste kommen an Bord auf ihre Kosten. Der Weihnachtsmann kommt gemeinsam mit seinen Engeln am Nachmittag des Heiligabends zu Besuch für die große Bescherung für alle Kinder. Ein besonderes Highlight ist die Übernachtungsparty an einem der Weihnachtstage im Kids Club mit Weihnachtsgeschichten aus aller Welt.



Silvester: Mit AIDA das neue Jahr begrüßen



Festlich dekorierte Schiffe, das Live-Konzert "Happy New Year" vom AIDA Showensemble, spektakuläre Shows und eine unvergessliche Party machen diesen Jahreswechsel zu einer ganz besonderen Nacht voller Überraschungen. Auch für die Kids & Teens ist bestens gesorgt. Sie feiern mit ihren Gastgebern bestens gehütet ins neue Jahr und übernachten im Kids Club - wenn sie mögen.



Das 8-Gang-Menü zur Silvesternacht darf natürlich nicht fehlen, sowie die Silvester Lounge auf allen Schiffen der AIDA Flotte.



Gäste an Bord von AIDAcara können als Erste das neue Jahr begrüßen. Das Schiff befindet sich während der ersten AIDA Weltreise zum Silvesterabend auf See in Richtung Komodo (Indonesien), eine Insel im indischen Ozean.



Der Tipp für alle Feuerwerk-Liebhaber: An Bord von AIDAblu genießen Gäste an Silvester um Mitternacht das Feuerwerk über der wundervollen Altstadt von Lissabon. AIDAvita, AIDAsol und AIDAprima geben sich die Ehre zum schon legendären und grandiosen Feuerwerk über dem Hafen von Funchal auf Madeira. AIDAstella geht pünktlich für das Feuerwerk vor dem Hafen von Dubai vor Anker.



Spektakulär wird es auch bei den Shows der "Fire-Dancer" an Bord von AIDAcara, AIDAbella, AIDAluna, AIDAmar, AIDAdiva und AIDAaura.



Festtagsgrüße an Bord senden



Die Lieben daheim können ihre Verwandten und Bekannten an Bord von AIDA mit einem persönlichen Gruß und einem Geschenk überraschen, das für sie auf der Kabine hinterlegt wird. Dieser Service steht bis spätestens vier Tage vor Reisebeginn zur Verfügung und kann auf www.aida.de/kabinengruss gebucht werden.



Die AIDA Feiertagsreisen sowie An- und Abreisepakete können im Reisebüro, im Internet auf www.aida.de oder im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07 gebucht werden. Spezielle Menüs, Getränkepakete, Weihnachtsgeschenke oder Spa-Behandlungen können auch bereits vor der Reise über MyAIDA (www.aida.de/myaida) gebucht werden.



Eine Übersicht der Schiffe, wo sich diese zu Weihnachten und Silvester befinden, ist einsehbar auf www.aida.de/presse



Preisbeispiel für die Redaktion:



Silvesterreise Kanaren & Lissabon mit AIDAsol am 27. Dezember 2017 11 Tage ab/bis Gran Canaria inkl. Flug ab 1.449 EUR* p. P.



* AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine), inkl. An- und Abreisepaket, limitiertes Kontingent



OTS: AIDA Cruises newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55827 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55827.rss2



Communication: Hansjörg Kunze Vice President Communication & Sustainability Tel.: +49 (0) 381 / 444-80 20 Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25 presse@aida.de