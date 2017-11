Reply, spezialisiert auf die Entwicklung und Einführung von Lösungen auf Basis neuer Kommunikationskanäle und digitaler Medien, wurde vom unabhängigen IT-Research- und Beratungsunternehmen Crisp Research in der aktuellen Untersuchung zum Marktsegment "Managed Public Cloud Provider" in Deutschland als der führende Anbieter ausgezeichnet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171103005035/de/

Reply 1st Cloud Provider Crisp Research Report 2017 (Graphic: Crisp Research Report)

Dabei führt Crisp Research als Stärke von Reply das besonders breite Angebot verschiedener Cloud-Plattformen und dedizierter Partnerschaften mit führenden Cloud Providern an: Zahlreiche Add-On-Services, Eigenentwicklungen und Blueprints von Reply gewährleisten eine hohe Individualisierbarkeit der Projekte. Die namhaften Kundenreferenzen und erfolgreichen Projekte in Deutschland verhalfen Reply zum ersten Platz mit deutlichem Abstand zu den anderen Dienstleistern.

Reply positioniert sich damit als maßgeblicher "Accelerator" unter den Managed Public Cloud Providern. Die Auszeichnung als Accelerator und damit als Marktführer erhalten laut Crisp Research nur solche Dienstleister, die ihre Kunden wesentlich bei der Beschleunigung von Transformations- und Innovationsprozessen unterstützen. Im Marktsegment der Managed Hybrid Cloud Provider, die in der Studie ebenfalls bewertet wurden, zählt Reply zu den fünf führenden Anbietern in Deutschland.

Die Studie liefert zum nunmehr zweiten Mal einen umfassenden Überblick über die Managed Public Cloud Provider (MPCP) innerhalb Deutschlands. Alle Unternehmen wurden in den beiden Hauptkategorien "Service Product Value Creation" und "Vendor Performance" mit jeweils fünf Unterkategorien bewertet. Die "Product Value Creation" konzentriert sich auf die Marktreife und den Produktnutzen, also den Beitrag zur digitalen Wertschöpfung des jeweiligen Angebots. Darüber hinaus bewertet die Studie die Integrationskompetenz und das disruptive Potenzial, das auch Kompetenzen in neuen Technologien wie IoT und Machine Learning umfasst. Die "Vendor Performance" beinhaltet alle unternehmensbezogenen Charakteristika, die Auskunft über die Leistungsfähigkeit, Kundenorientierung, Verlässlichkeit und Innovationskraft geben.

Wie Crisp Research bestätigt, ist Reply ein international aufgestellter Marktführer für Cloud Computing. Für Thomas Hartmann, Vorstand Reply AG, unterstreicht die erneute Auszeichnung die führende Position im Bereich Cloud Computing: "Der Aufbau und Betrieb von Public-Cloud-Infrastrukturen bedarf eines umfangreichen Skill-Sets und eines tiefen Verständnisses der IT- und Cloud-Architekturen, denn Public-Cloud-Anbieter stellen meist nur die reinen, skalierbaren Infrastruktur-Ressourcen bereit. Als führender Managed Public Cloud Provider in Deutschland übernehmen wir den Aufbau, Betrieb und die fortlaufende Optimierung der Cloud-Infrastrukturen, um innovative Technologien wie beispielsweise IoT und Machine Learning für unsere Kunden nutzbar zu machen und sie auf dem Weg der Digitalen Transformation optimal zu unterstützen."

Reply

Reply [MTA, STAR: REY] ist auf die Entwicklung und Einführung von Lösungen auf Basis neuer Kommunikationskanäle und digitaler Medien spezialisiert. Mit seinem Netzwerk aus hochspezialisierten Unternehmen unterstützt Reply die europäischen Branchenführer aus Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistung, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung effektiv bei Geschäftsmodellen, die auf den neuen Paradigmen, wie Big Data, Cloud-Computing, Digitalen Medien und dem Internet der Dinge basieren. Zu den von Reply angebotenen Services gehören: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171103005035/de/

Contacts:

Pressekontakt

Reply

Fabio Zappelli, +39 02 53576.1

f.zappelli@reply.com

oder

Sandra Dennhardt, +49 170 454 62 29

s.dennhardt@reply.com