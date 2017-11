LEDs haben einen wesentlich niedrigeren Energieverbrauch als herkömmliche Glühlampen, aber gleichzeitig eine längere Lebensdauer. Sie sind wirtschaftlich und enthalten keine hochgiftigen Bestandteile wie Quecksilber. Im Bereich der Hochleistungsleuchten setzte die Automobilindustrie als eine der ersten Branchen auf diesen Trend und baute bereits Ende der 90er Jahre Scheinwerfersysteme in Fahrzeuge ein, die mit lichtemittierenden Dioden (LEDs) ausgestattet sind. Damit die neue Lichttechnologie einwandfrei funktioniert, muss insbesondere die durch die LED erzeugte Wärme zuverlässig abgeführt werden. Asetronics, Berlin, produziert und entwickelt moderne Elektronik für Leuchtdioden und forscht an Strategien zum besseren Temperaturmanagement. Bis 2004 gehörte das Unternehmen zum Produktionssektor des Telekommunikationsherstellers Ascom. 2006 startete man mit den ersten LED-Applikationen mit Chip-on-Board-Technologie in die Selbstständigkeit. Diese Applikationen werden in Bremsleuchten, Blinkern, Nebenscheinwerfern oder in das Tagfahrlicht von Fahrzeugen verbaut. Rund 60 Prozent des Jahresumsatzes werden allein mit LED-Leuchtmodulen für Autoscheinwerfer erwirtschaftet.

Ungenügendes Temperaturmanagement vermeiden

Während noch vor einigen Jahren lediglich Premiumautos mit LED-Licht ausgestattet waren, gibt es mittlerweile selten Fahrzeuge, die nicht über diese moderne Beleuchtung verfügen. Mit dem unglaublichen Wachstum der Branche steigt auch der Produktionsdruck. Asetronics produziert jährlich rund 250 Millionen SMD-Komponenten. Dafür muss die Fertigungskapazität stetig ausgebaut und die Qualität auf hohem Niveau gehalten werden. Um hier erfolgreich voranzukommen, setzt man auf vielfältiges Know-how. So übernimmt Asetronics nicht nur die Bestückung und Verarbeitung der Lichtmodule, sondern stellt auch die Metallkern-Leiterplatte für die LED selbst her. Dadurch ist es möglich, das Wärmemanagement zu optimieren und durch die eigene Forschung und Entwicklung kontinuierlich zu verbessern. "Ein ungenügendes Temperaturmanagement kann im Extremfall irreversible Schäden oder die Zerstörung der LED und der Baugruppe verursachen. Die lichtemittierende Diode strahlt nach vorne Licht und nach hinten Wärme ab, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...