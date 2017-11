Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Ottenbach-Zürich (pts019/03.11.2017/13:35) - Erstklassige Rendite-Immobilien sind heutzutage oft überteuert. Die Ausnahme bildet West-Ligurien, wo man (aufgrund von Liquiditäts-Enpässen) wunderschöne Immobilien zu Schnäppchenpreisen finden kann. Die Preise dieser Immobilien in West-Ligurien waren seit Jahrzehnten nicht mehr so günstig. Unsere Spezialisten vor Ort bieten (mit über 800 Immobilien-Angeboten) eine Auswahl für jeden Bedarf zu unschlagbaren Preisen. Es lohnt sich, eine Besichtigung vor Ort zu vereinbaren. Erstklassige Immobilien an der Riviera in West-Ligurien bieten gleichzeitig hohe Rendite-Aussichten, nachhaltigen Genuss und echt italienische Ferien- und Ruhestands-Erlebnisse. Immobilie an der Riviera als rentable Geldanlage, Ferien- und Ruhestands-Residenz Wer jetzt eine der erstklassigen Immobilien findet, die zu Schnäppchenpreisen erwerbbar sind, der erzielt: Hohe Renditen Diese Renditen entstehen durch: - Wertsteigerung - Eigennutzung - Vermietung - Weiterverkauf von Teilen grosser Grundstücke. Erstklassige Residenz für Ferien-Genuss und Ruhestand am Meer Die Immobilie bietet Familien-Mitgliedern, Freunden und Bekannten: - hochwertige Ferien-Erlebnisse und Ruhestands-Möglichkeiten - beste Erholung am Meer - echten Genuss der Italianita (Kulinarische, historische, kulturelle Höhepunkte) - herrliche Natur (Palmen, Flora, Fauna, Kraftorte, Strände, usw.) - 300 Sonnentage und ganzjährig mildes Klima ( meist 14 bis 28 Grad Celsius). Für den Kauf einer Rendite-Immobilie in West-Ligurien spricht auch die Nähe und die gute Erreichbarkeit. Unsere Immobilien-Spezialisten vor Ort erreichen zur Zeit (für erstklassige Immobilien-Angebote) in Ligurien so günstige Preise wie noch nie in ihrer zwölfjährigen Tätigkeit. Die Auswahl umfasst über 800 Häuser, Wohnungen, Villen und Rustici, mit Preisen ab 22'000 Euro. Erholung am Meer, Sonne, Wärme und Fülle schöner Freizeit-Erlebnisse West-Ligurien bietet 300 Sonnetage im Jahr und mildes Klima (meist 14 bis 28 Grad Celsius). Die Fülle der Freizeit-Erlebnisse ist ganzjährig sehr gross und sehr attraktiv. Der Freizeit-Genuss umfasst unter anderem: sonniges Spazieren, Flanieren, Wandern, Sightseeing in vielen malerischen Städtchen und Landschaften, fein Essen, Tauchen, Biking, Ausgehen, Mountainbike, Golf, Klettern, Tennis, Spielplatz-Benutzung, Bootfahren, Segeln, Veranstaltungen, Ausgehen und Nachtleben. Familien-Zentrum im Süden am Meer West-Ligurien eignet sich dank der grossen Vielfalt und der breiten Erlebnis-Qualität sehr gut für Ferien, wie auch für den Ruhestand. Mit einer solchen Immobilie im Süden am Meer, kann man Familien-Mitglieder, Freunde und Bekannte einladen und ihnen schöne Erlebnisse vermitteln. Sehr günstige aktuelle Angebote an der nahen Riviera - 800 erstklassige Ferienhäuser, Ferienwohnungen Rustici und Villen in West-Ligurien: https://www.pressetext.com/news/20170926035 - Besonders aktuelle Villen und Schnäppchen: https://www.pressetext.com/news/20170914024 Vor Ort in Ligurien stehen die kompetenten, deutschsprechenden Partner von RivieraImmobilien.com gerne zur Verfügung; auf Wunsch auch für Untervermietung, Renovations-Projekte, wertvermehrende Ausbauten, Weiterverkäufe von Grundstück-Teilen, Abholungen von den Flughäfen Nizza und Genua, usw. Vereinbarung von Besichtigungen mit deutschsprachigen Spezialisten vor Ort: Riviera Immobilien Tel.: +41 (0)44 761 03 87 E-Mail: heinrich@effiprom.com (Ende) Aussender: RivieraImmobilien.com, Effiprom GmbH Ansprechpartner: Emil Heinrich Tel.: +41 44 761 03 87 E-Mail: heinrich@effiprom.ch Website: www.rivieraimmobilien.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171103019

