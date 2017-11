Mainz (ots) - Woche 48/17 Sonntag, 26.11.



Bitte nochmalige Programmänderung beachten:



0.40 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (ZDF 24.11.2017)



1.10 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann (vom 23.11.2017)



2.00 Silent Witness Heimatlos (1) Britische Krimiserie (vom 11.5.2015)



2.55 Silent Witness Heimatlos (2) Britische Krimiserie (vom 11.5.2015)



3.45 Inspector Barnaby Brennen sollst du! (vom 5.9.2011)



5.20 Inspector Barnaby Der Club der toten Autoren Nach Motiven von Caroline Graham (vom 29.8.2011)



(Die Serie "Tempel" wird auf Sonntag, 10.12.2017, verschoben. Es bleibt somit beim ursprünglich für diesen Tag vorgesehenen Programmablauf.) Woche 50/17 Samstag, 09.12.



Bitte Programmänderung beachten:



21.55 Side Effects - Tödliche Nebenwirkungen Emily Taylor Rooney Mara Dr. Jonathan Banks Jude Law Martin Taylor Channing Tatum Dr. Victoria Siebert Catherine Zeta-Jones Regie: Steven Soderbergh USA 2013



23.35 Death Race







1.15 Side Effects - Tödliche Nebenwirkungen (von 21.55 Uhr) Emily Taylor Rooney Mara Dr. Jonathan Banks Jude Law Martin Taylor Channing Tatum Dr. Victoria Siebert Catherine Zeta-Jones Regie: Steven Soderbergh USA 2013



2.30 U-Boot in Not (Gray Lady Down) Capt. Paul Blanchard Charlton Heston Capt. Gates David Carradine Capt. Bennett Stacy Keach Mickey Ned Beatty Phillips Christopher Reeve Regie: David Greene USA 1978



4.40 Gätjens großes Kino



4.55 Begegnungen -6.25 (Intersection) USA 1994



(Die Sendungen "Neu im Kino" und "Terra X: Große Völker: Die Germanen" entfallen. Die Spielfilme "Wild Christmas" und "Stille Nacht, mörderische Nacht" werden zu einem späteren Zeitpunkt gesendet.)



Sonntag, 10.12.



Bitte Zeitkorrektur beachten:



6.25 Terra X Die Odyssee der einsamen Wölfe (1) Film von Volker Schmidt-Sondermann (ZDF 23.4.2017)



7.10 Terra X Die Odyssee der einsamen Wölfe (2) Film von Volker Schmidt-Sondermann (ZDF 30.4.2017)



7.55 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Neuseeland - Phönix aus der Asche (vom 9.2.2016)



8.40 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Himalaya: Die Macht des Mythos (vom 4.12.2016) 9.25 Terra X Schatzjagd an der Seidenstraße Film von Susanne Rostosky (vom 26.10.2013)



10.05 Terra X Die geheime Entdeckung Rätsel der Urzeit (vom 26.8.2010)



10.50 Terra X Atlantis der Nordsee (vom 20.9.2010)



11.35 Terra X Die Geschichte des Essens - Vorspeise Mit Christian Rach (vom 28.3.2015)



12.15 Terra X Die Geschichte des Essens - Hauptspeise Mit Christian Rach (vom 11.4.2015)



13.00 Terra X Die Geschichte des Essens - Dessert Mit Christian Rach (vom 18.4.2015)



13.45 Terra X Große Völker: Die Germanen Film von Sabine Bier, Cristina Trebbi und Sahar Eslah (vom 22.10.2016)



14.30 Terra X Große Völker: Die Wikinger Film von Cristina Trebbi und Susanne Utzt (vom 29.3.2014)



15.15 Stonehenge - Rituale der Steinzeit (vom 2.8.2015)



16.00 Stonehenge - Tempel des Lichts (vom 2.8.2015)



..................................................................... ..







Bitte Programmänderung beachten: 0.40 Tempel Nur ein Kampf (vom 29.11.2016) Mark Tempel Ken Duken Sandra Tempel Chiara Schoras Juni Tempel Michelle Barthel Jakob Thomas Thieme Adrian Maximilian Brauer Eva Antje Traue Mehmet Arnel Taci Frau Lada Hiltrud Hauschke und andere Musik: Boris Bojadzhiev Kamera: Christian Stangassinger Szenenbild: Petra Albert Buch: Conni Lubek Regie: Philipp Leinemann Deutschland 2016



1.10 Tempel Willkommen im Club (vom 29.11.2016) Mark Tempel Ken Duken Sandra Tempel Chiara Schoras Juni Tempel Michelle Barthel Sami Max Schimmelpfennig Jakob Thomas Thieme Adrian Maximilian Brauer Eva Antje Traue und andere Musik: Boris Bojadzhiev Kamera: Christian Stangassinger Szenenbild: Petra Albert Buch: Conni Lubek Regie: Philipp Leinemann Deutschland 2016



1.40 Tempel Sterbehilfe für eine Leiche (vom 6.12.2016) Mark Tempel Ken Duken Sandra Tempel Chiara Schoras Juni Tempel Michelle Barthel Sami Max Schimmelpfennig Jakob Thomas Thieme Adrian Maximilian Brauer Eva Antje Traue Mehmet Arnel Taci Frau Lada Hiltrud Hauschke und andere Musik: Boris Bojadzhiev Kamera: Christian Stangassinger Buch: Conni Lubek Regie: Philipp Leinemann Deutschland 2016



2.10 Tempel Im Visier des Bösen (vom 6.12.2016) Mark Tempel Ken Duken Sandra Tempel Chiara Schoras Juni Tempel Michelle Barthel Sami Max Schimmelpfennig Jakob Thomas Thieme Adrian Maximilian Brauer Eva Antje Traue Mehmet Arnel Taci und andere Musik: Boris Bojadzhiev Kamera: Christian Stangassinger Buch: Conni Lubek Regie: Philipp Leinemann Deutschland 2016



2.40 Tempel Von Angesicht zu Angesicht (vom 13.12.2016) Mark Tempel Ken Duken Sandra Tempel Chiara Schoras Juni Tempel Michelle Barthel Sami Max Schimmelpfennig Jakob Thomas Thieme Adrian Maximilian Brauer Eva Antje Traue Mehmet Arnel Taci und andere Musik: Boris Bojadzhiev Kamera: Christian Stangassinger Szenenbild: Petra Albert Buch: Conni Lubek Regie: Philipp Leinemann Deutschland 2016



3.10 Tempel Falscher Frieden (vom 13.12.2016) Mark Tempel Ken Duken Sandra Tempel Chiara Schoras Juni Tempel Michelle Barthel Sami Max Schimmelpfennig Jakob Thomas Thieme Adrian Maximilian Brauer Eva Antje Traue Mehmet Arnel Taci und andere Musik: Boris Bojadzhiev Kamera: Christian Stangassinger Szenenbild: Petra Albert Buch: Conni Lubek Regie: Philipp Leinemann Deutschland 2016



3.40 Silent Witness Zeugen der Vergangenheit (1) Britische Krimiserie (vom 9.9.2013) 4.35 Silent Witness Zeugen der Vergangenheit (2) Britische Krimiserie (vom 9.9.2013)



5.30 Gätjens großes Kino



5.35 Kommissar Stolberg -6.35 (ZDF 29.4.2011)



(Die Sendungen "heute-show", "NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann" und "Inspector Barnaby" entfallen.)



OTS: ZDFneo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105412 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105412.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121