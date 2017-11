Continental kauft die IT-Sicherheitsfirma Argus aus Israel für einen dreistelligen Millionenbetrag. Die IT-Firma bietet Schutzprogramme für vernetzte Autos an.

Continental übernimmt die israelische IT-Sicherheitsfirma Argus Cyber Security. Damit bereitet sich der weltweit zweitgrößte Autozulieferer auf die zunehmende Vernetzung von Autos vor. Zum Kaufpreis machte der Dax-Konzern aus Hannover am Freitag keine genauen Angaben. Ein Sprecher sagte lediglich, er liege in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrages. In israelischen Medien war zuvor von rund 400 Millionen Dollar die Rede.

Um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...