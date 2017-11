BERLIN (Dow Jones)--Auch nach den Haftbefehlen für den abgesetzten katalonischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont steht die Bundesregierung zur spanischen Regierung in Madrid. Diese habe Maßnahmen ergriffen, die laut Verfassung genau für den aktuellen Fall vorgesehen seien, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. "Das sind strenge Maßnahmen, das stimmt. Aber es sind Maßnahmen im Rahmen der spanischen Verfassungsordnung gegen eine Regionalregierung, die diese Verfassungsordnung durch ihre Handlungen in Frage gestellt hat."

Die Bundesregierung betrachte den Konflikt als innerspanische Angelegenheit, bekräftigte Seibert. "Wir unterstützen weiterhin die klare Haltung des spanischen Ministerpräsidenten zur Gewährleistung und Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung", sagte er. Die Bundesregierung setze darauf, dass eine Anwendung der verfassungsrechtlichen Instrumente mit Augenmaß es schaffen könne, zu den Prinzipien der Rechtstaatlichkeit in Katalonien zurückzukehren und eine Aussöhnung in der spanischen Gesellschaft herzustellen.

"Spanien ist aus Sicht der Bundesregierung natürlich ein Rechtsstaat", sagte Seibert. Er sehe deshalb keinen Anlass, Entscheidungen spanischer Gerichte in irgendeiner Weise zu kommentieren. "Wir mischen uns in laufende Gerichtsverfahren in dem spanischen Rechtsstaat nicht ein."

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/smh

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2017 08:44 ET (12:44 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.