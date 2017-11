Die Aktie der Tinder-Mutter Match Group hat sich zuletzt sehr gut entwickelt. Florian Söllner, leitender Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR ist der Ansicht, dass auch jetzt noch viel Phantasie in diesem Wert steckt. Zum Beispiel könnte das Thema "Video" bei Tinder in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um IBM, UMT, Apple, Intel, First Sensor und Tesla. Das komplette Interview finden Sie HIER.