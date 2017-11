Winterthur - Im bisherigen Jahresverlauf sind deutlich mehr neu gegründete Unternehmen in das Schweizer Handelsregister eingetragen worden als im Vorjahr. Per Ende September 2017 sind es 35'498 Neueintragungen, entsprechend einem Plus von über 5 Prozent. Damit steht 2017 ein neuer Rekord an. Das zeigen die aktuelle Erhebung der Online-Firmengründungsplattform STARTUPS.ch.

Die Jungunternehmer sind in der Schweiz kräftig auf dem Vormarsch. In den ersten neun Monaten 2017 wurden 35'498 Firmen neu in das Schweizer Handelsregister eingetragen (+5,2%; 2016: 33'744). Der Oktober entwickelte sich geradezu fulminant mit einem Plus von mehr als 13 Prozent. Für 2017 ist damit ein neuer Rekord in Griffnähe.

Hype auch dank Cannabis

"Wir rechnen für das laufende Jahr zum ersten Mal mit über 43'000 Neueintragungen. Das würde bedeuten, dass gegenüber 2016 rund 2'000 Firmen mehr gegründet würden, entsprechend einem Anstieg von rund 4 Prozent. Dies wäre ...

