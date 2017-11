Guidants ist die widget- und desktop-basierte Investment- und Analyseplattform der Macher von GodmodeTrader (www.godmode-trader.de) und ab sofort wichtiger Baustein im modularen Content-System des Börse Social Network. Auf Guidants haben zahlreiche Experten eigene Desktops. Teil dieser Desktops ist jeweils ein Stream - eine Art Blog, dem man folgen kann. boerse-social.com bringt die Guidants Guidance, eine periodische Best Of-Momentaufnahme. Jochen Stanzl (03.11.2017 10:39): Also gefühlsmäßig sind wir jetzt an dem Punkt angelangt an dem niemand mehr ernsthaft damit rechnet, dass der BitCoin fallen wird. Selbst wenn er jetzt um 50% einbräche wäre das nur di... Jochen Stanzl (03.11.2017 10:38): In Deutschland gehen zunehmend Projekte mit dem Motto...

Den vollständigen Artikel lesen ...