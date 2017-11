KMP Newton GmbH: KMP Newton GmbH präsentiert innovative Kraftmessplatte auf Messe MEDICA - Therapieerfolge messen und sofort effektiv online dokumentieren

KMP Newton GmbH präsentiert innovative Kraftmessplatte auf Messe MEDICA Therapieerfolge messen und sofort effektiv online dokumentieren

Vom 13. bis 16. November präsentiert die KMP Newton GmbH im Rahmen der Messe MEDICA auf dem Gemeinschaftsstand von Bayern Innovativ (Halle 3, Stand E83) ihre selbst entwickelte innovative Kraftmessplatte.

5 einfache Übungen liefern aussagekräftige Ergebnisse Mit einfachen Übungen aus der Sportwissenschaft (Kniebeugen, Balanceübungen, Tapping, Sprung- und Maximalkraftmessung), werden von vier Messfüßen innerhalb von Sekunden Daten ermittelt, die Aussagen zur Kraft und Kraftverteilung in den Beinen erlauben. Die Bedienung der KMP Newton Kraftmessplatte ist intuitiv, der Ablauf der Messungen ist selbsterklärend. Die Ausgabe der online berechneten Messergebnisse erfolgt unmittelbar in grafisch leicht verständlicher Form. Medizinisches oder sportwissenschaftliches Fachwissen ist nicht notwendig.

Höchste Qualität "100% Made in Bavaria" Die KMP Newton Kraftmessplatte ist extrem stabil, kompakt, leicht transportabel und 100% Made in Bavaria. Und zudem kostet die innovative Kraftmessplatte nur einen Bruchteil vergleichbarer Produkte am Markt.

Begeisterte Kunden Oliver Schmidtlein, Physiotherapeut in München kommentiert die KMP Kraftmessplatte wie folgt: "Mir gefällt, dass das System platzsparend auf einfache Art und Weise verschiedene Messungsarten abdeckt. Wir nutzen die Kraftmessplatte zur Steuerung einzelner Trainingseinheiten wie auch in der Physiotherapie. Gerade dort sind kleinste Therapiefortschritte messbar, wir können nach Datenanalyse auch unsere Angebote zur Folgetherapie zusammenstellen und deren Erfolg nachweisen."

Klaus Hage, Koordinator Betriebliches Gesundheitsmanagement bei AOK Ludwigsburg-Rems-Murr ergänzt: "Seit einigen Monaten nutzen wir KMP Kraftmessplatten regelmäßig bei unseren Gesundheitstagen. Innerhalb weniger Minuten stellen wir anhand der Übungsergebnisse den physischen Zustand im Verhältnis zu Gleichaltrigen fest und motivieren Menschen, gegebenenfalls mehr für ihre Fitness zu tun. Das ist effektiv und zeitsparend."

Innovationsentwicklung durch Fördergelder unterstützt Die mehrjährige Entwicklung der KMP Newton Kraftmessplatte wurde im Rahmen des Förderprogramms für technologieorientierte Unternehmensgründungen (BayTOU) vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie aktiv gefördert.

Die KMP Newton Kraftmessplatte wird zurzeit bei Physiotherapeuten und Krankenkassen und auch im Sportbereich mit großem Erfolg eingesetzt.

Kontaktdaten für Presse: KMP Newton GmbH Maximilian Fischer, Geschäftsführer Lilienstraße 40 90547 Stein Tel.: +49 911 148 897 51 mailto: m.fischer@kmpnewton.de Internet: www.kmpneton.de

