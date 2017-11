Das iPhone X, teuerstes Gerät in der Smartphone-Geschichte, zieht zum Verkaufsstart Menschenmengen vor die Apple-Stores in aller Welt. Auch in Düsseldorf warten Fans stundenlang in der Kälte. Doch es gibt auch Kritik.

Es erinnert an Silvester, wenn die ersten Bilder zum Jahreswechsel aus Australien um die Welt gehen. Diesmal sind es Fotos von Menschenschlangen vor Apple-Geschäften, die zuerst aus Sydney verbreitet werden.

Die Euphorie der Wartenden scheint zu bestätigen, was sich an der Börse in einem stetig steigenden Aktienkurs niederschlägt: Der Apple-Boom ist noch nicht gebrochen. Nachdem der Techologiekonzern am Donnerstagabend starke Geschäftszahlen vorgelegt hat und der Börsenwert der Firma in Richtung 900 Milliarden Dollar unterwegs ist, ist am Freitag für viele Apple-Jünger so etwas wie ein Feiertag.

In der ganzen Welt stehen sie am Freitagmorgen teilweise mehrere Stunden an, um das neueste Apple-Gerät "iPhone X" zu kaufen. Fotos der Schlangen verbreiteten sich über die sozialen Netzwerke. Etwa 400 Menschen warteten am Freitag in Sydney auf das Jubiläums-iPhone, das Apple-Chef Tim Cook als "größten Sprung nach vorne seit dem originalen iPhone" bezeichnet hat, das vor zehn Jahren auf den Markt kam.

Unter den Wartenden in Sydney war der 18-jährige Bishoy Behman. Er habe eine Woche lang vor dem Laden campiert und Geld gezahlt, um in der Schlange weiter nach vorne zu kommen, sagte er. Nun hält er sein neues Telefon in den Händen: "Es ist wunderschön, was für ein Gefühl, ich bin so aufgeregt."

In Tokio war die Schlange etwa 600 Meter lang. "Ich gehe jetzt heim, und sobald ich ausgeschlafen ...

