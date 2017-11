Von Eric Morath und Harriet Torry

WASHINGTON (Dow Jones)--Das Defizit in der Handelsbilanz der USA hat sich im September leicht vergrößert. Grund dafür sind höhere Einfuhren, die auf das höchste Niveau seit Januar stiegen, wie das US-Handelsministerium mitteilte.

Das Defizit betrug nach vorläufigen Berechnungen 43,5 Milliarden Dollar und fiel damit exakt so aus, wie von den Volkswirten erwartet. Wie das Handelsministerium weiter berichtete, belief sich der Fehlbetrag im Vormonat auf 42,8 Milliarden Dollar, nachdem vorläufig ein Minus von 42,4 Milliarden gemeldet worden war.

An den Finanz- und Devisenmärkten wird der Fehlbetrag in der US-Handels- und Leistungsbilanz mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. US-Präsident Donald Trump hat geschworen, das Defizit in der Handelsbilanz radikal zu senken.

Die Exporte stiegen im September um 1,1 Prozent auf 196,8 Milliarden Dollar und erreichten den höchsten Stand seit Ende 2014. Die Importe nahmen etwas stärker um 1,2 Prozent auf 240,3 Milliarden Dollar zu.

Im Handel mit China betrug das US-Defizit 29,9 Milliarden Dollar, im Handel mit Deutschland und Japan jeweils 5,9 Milliarden. Mit der Europäischen Union summierte sich der Passivsaldo auf 14,6 Milliarden.

