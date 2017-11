Frankfurt - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im Oktober mit einem Plus abschließen konnte, gelang zu Beginn des neuen Monats der Sprung auf ein neues Allzeithoch, so die Analysten der Helaba. Nicht allein deshalb könne festgestellt werden, dass sich der Index bereits in einem fortgeschrittenen Expansionsbereich befinde.

