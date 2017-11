Frankfurt - Die Stimmung der Finanzmarktanalysten dürfte auch im November ausgezeichnet bleiben, so die Analysten der DekaBank in ihrer Wochenvorschau. So hätten die Konjunkturindikatoren weltweit, insbesondere im Euroland, deutlich positiv überrascht, zuletzt beispielsweise das Economic Sentiment.

Den vollständigen Artikel lesen ...