Das neue Apple Smartphone, das iPhone X befindet sich seit heute in den Läden. Gestern legte Apple bereits Quartalszahlen vor und übertraf erneut die Erwartungen der Analysten. Florian Söllner, leitender Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR setzt in seinem Hot Stock-Report-Musterdepot dennoch nicht auf Apple sondern auf Intel. Erfahren Sie hier die Gründe dafür... Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um IBM, UMT, First Sensor, Tesla und Match Group. Das komplette Interview finden Sie HIER.