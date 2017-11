Liestal - "Mit seinem gestern publizierten Newsletter, in dem er die Abschaffung des Territorialprinzips und eine Vergütung von im Ausland gekauften Medikamenten sowie die rasche Einführung eines Referenzpreissystems fordert, schiesst der Preisüberwacher einmal mehr übers Ziel hinaus.

Preisüberwacher stellt indirekt Schweizer Zulassungsbehörde in Frage

Die Aufforderung, vom Arzt in der Schweiz verschriebene Arzneimittel im Ausland zu beziehen, beurteilen wir als äusserst kritisch. Festzuhalten ist, dass diese ausländischen Arzneimittel nicht von der Schweizerischen Zulassungsbehörde swissmedic geprüft und zugelassen sind. Die Frage ist dann erlaubt, weshalb man dann überhaupt noch eine Schweizer Zulassungsbehörde braucht. Beim Wegfall von swissmedic würde die Schweiz als souveräner Staat mit eigener Zulassungsbehörde aufhören zu existieren. Gleichzeitig würde durch die Abkehr der Patienten die heimische Industrie massiv ge-schädigt, was mit einer Ausdünnung hiesiger Generika-Firmen einherginge. Die Abhängigkeit unserer Schweizerischen Bevölkerung in der Medikamentenversorgung vom Ausland würde massiv zunehmen.

Schweiz schon in der "Antibiotika-Falle"

