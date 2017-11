Umsätze in Höhe von 11,8 Mrd. USD stiegen im Jahresvergleich um 5 Prozent und gegenüber dem Vorquartal um 18 Prozent

Das Ergebnis vor Steuern verbesserte sich gegenüber dem Vorquartal um 104 Mio. USD auf 35 Mio. USD

Die Marktsituation bleibt schwierig, und Lenovo setzt seine Drei-Wellen-Strategie auf nachhaltige Weise um

Lenovo hat das Joint Venture mit Fujitsu abgeschlossen

Unverwässerter Gewinn je Aktie in Höhe von 1,26 US-Cent bzw. 9,85 HK-Cent

Die Lenovo Group (HKSE: 0992) (PINK SHEETS: LNVGY) hat heute die Ergebnisse für das am 30. September 2017 zu Ende gegangene zweite Quartal des Geschäftsjahres bekannt gegeben. Die Umsätze stiegen mit 11,8 Mrd. USD im Jahresvergleich um 5 Prozent und gegenüber dem ersten Quartal um 18 Prozent. Umsatzsteigerungen gegenüber dem Vorquartal wurden in allen drei Hauptgeschäftsbereichen (Rechenzentren, Mobilgeräte sowie PCs- und Smart Devices) erzielt, was beweist, dass die nachhaltige Umsetzung der Drei-Wellen-Strategie von Lenovo über das gesamte Portfolio hinweg laufend bessere Ergebnisse mit sich bringt. Im zweiten Quartal verbesserte sich das Betriebsergebnis von Lenovo vor Steuern um 104 Mio. USD und erholte sich damit deutlich von dem Verlust im Vorquartal.

Im Anschluss an die Einführung des bisher umfangreichsten Sortiments im vergangenen Quartal verzeichnete die Data Center Group (DCG) von Lenovo auch dank einer neu gestalteten Vertriebsstruktur zum zweiten Quartal in Folge Umsatzsteigerungen gegenüber dem Vorjahr außerhalb Chinas, und zwar besonders in Europa und Nordamerika. Mit guten Leistungen der neuen Moto-Telefone in Schlüsselmärkten verzeichnete auch die Mobile Business Group (MBG) von Lenovo Verbesserungen beim Umsatz gegenüber dem Vorjahr mit starken Tendenzen bei Lieferungen in Westeuropa, Nord- und Lateinamerika und erzielte insgesamt solide Umsatzsteigerungen zum dritten Quartal in Folge.

Und die PC/Smart Devices Group (PCSD) von Lenovo, die erneut in sämtlichen Regionen einen Gewinn erzielte, verzeichnete einen Marktanteil in der Rekordhöhe von 21,3 Prozent in der Region Europa/Nahost und Afrika. Außerdem konnte mit "Star Wars: Jedi Challenges" eine neue AR-Produktpartnerschaft mit Disney lanciert und zum Ende des Quartals das 25-jährige Bestehen der legendären ThinkPad-Computer gefeiert werden.

Darüber hinaus schloss Lenovo heute eine Joint-Venture-Vereinbarung mit Fujitsu ab, in deren Rahmen die beiden Unternehmen ihre Ressourcen zusammenlegen werden: Die Kapazitäten von Fujitsu bei weltweitem Vertrieb, Kundendienst, F&E sowie Fertigung werden mit der globalen Ausdehnung und Präsenz von Lenovo kombiniert.

Da Lenovo auch weiterhin Gelegenheiten für starkes Wachstum und neue Partnerschaften verfolgt, insbesondere in den Schlüsselmärkten, wird dieses neue Joint Venture die weltweit führende Stellung von Lenovo im PC-Bereich stärken und das weitere profitable Wachstum unterstützen.

"Im vergangenen Quartal machten wir weitere Fortschritte bei der Umgestaltung unseres Geschäftsmodells durch die Ausführung unserer Drei-Wellen-Strategie. Wir konnten die branchenführende Rentabilität in unserem PC-Geschäft halten und schnitten im Jahresvergleich besser als der Gesamtmarkt ab. In unserem Rechenzentrumsgeschäft greift unsere Umgestaltung mit einer verstärkten Absatzorganisation, einer neuen globalen Vertriebsstruktur und Vertriebsprogrammen sowie mit wettbewerbsfähigen neuen Produkten. Unser Turnaround im Mobilgeschäft ist noch im Gang, und in den meisten Märkten verzeichneten wir ein starkes, über den Gesamtmarkt hinausgehendes Wachstum", so Yang Yuanqing, Vorsitzender und CEO von Lenovo. "Die Kombination aus starker Umsetzung und dem Aufbau solider Grundlagen erweist sich weiterhin als Stärke von Lenovo. Der Turnaround unseres Geschäfts in Brasilien ist ein gutes Beispiel dafür. Wir werden weiter in den Aufbau von Grundlagen und Kernkompetenzen für die beiden neuen Wachstumsmotoren investieren, die uns stabile und nachhaltige Erträge einbringen werden."

Der Bruttogewinn des Unternehmens stieg im Jahresvergleich um 0,3 Prozent auf 1,6 Mrd. USD, was gegenüber dem Vorquartal eine Steigerung um 18,2 Prozent bedeutet. Die Bruttomarge stieg mit 13,7 Prozent in diesem Quartal nur geringfügig. Der operative Gewinn stieg im Vergleich zum Vorquartal um 94 Mio. USD an. Der unverwässerte Gewinn je Aktie betrug 1,26 US-Cent bzw. 9,85 HK-Cent. Der Unternehmensvorstand (Board of Directors) von Lenovo kündigte eine Zwischendividende in Höhe von 6,0 HK-Cent pro Aktie an.

ÜBERBLICK ÜBER DIE GESCHÄFTSBEREICHE

Der Geschäftsbereich PC and Smart Devices (PCSD) von Lenovo verbuchte eine beeindruckende Umsatzsteigerung um 7 Prozent im Jahresvergleich bzw. um 20 Prozent gegenüber dem Vorquartal auf 8,4 Mrd. USD. Der durchschnittliche Verkaufspreis für unsere PCSD-Produkte war 6 Prozent höher als im Vorjahr, und Lenovo konzentrierte sich weiter auf Innovationen, ein höherwertiges Produktsortiment und eine Mindergewichtung von geringerwertigen Angeboten.

Der Geschäftsbereich PCSD, der PCs, Tablets und Smart Devices umfasst, war erneut in allen Regionen gewinnbringend und konnte die branchenführende Rentabilität von 4,4 Prozent halten, da Kunden nach wie vor die Vorteile der verbesserten Produktmischung von Lenovo wahrnahmen und so zu den verbesserten Quartalsergebnissen beitrugen. Die PC-Lieferungen von Lenovo waren mit 14,5 Millionen Stück im Jahresvergleich unverändert, während der Gesamtmarkt leicht zurückging. Die Tablet-Lieferungen von Lenovo stiegen im Jahresvergleich um 8,9 Prozent auf 2,97 Millionen Stück in einem Markt, der um 9,4 Prozent absackte.

Im Lauf des Quartals führten Lenovo und Disney mit "Star Wars: Jedi Challenges" ein neues Produkt für erweiterte Realitätswahrnehmung ein, das überschwängliche Rezensionen erhielt und "Star Wars"-Fans bisher ungeahnte Erlebnisse bietet. "Jedi Challenges" umfasst ein über Smartphones gesteuertes Lenovo-Mirage-AR-Headset, eine Lichtschwertsteuerung, ein Ortungsgerät und eine Spielmechanik mit mehreren Stunden "Star Wars"-Unterhaltung rechtzeitig für die Weihnachtszeit. Die Vorbestellungen sind bisher sehr vielversprechend. Lenovo feierte außerdem das 25-jährige Bestehen der legendären ThinkPad-Reihe, von der seit ihrer Einführung über 125 Millionen Stück ausgeliefert wurden und die mit Modellen wie dem ThinkPad X1 Carbon noch immer erfolgreich ist.

In unserer Data Center Group (DCG), die Server, Speicher- und Netzwerkprodukte, Software und Dienstleistungen umfasst, verzeichneten wir ein solides Umsatzwachstum im Jahresvergleich sowohl in Nordamerika als auch in Europa/Nahost und Afrika. Insbesondere in Nordamerika erzielten wir bei DCG eine Umsatzsteigerung um 10 Prozent, da Investitionen in eine umgestaltete Vertriebsstruktur, ein neues Produktsortiment, Verkäuferschulungen und neue Partnerschaften die Umwandlung des Rechenzentrumsgeschäfts zum zweiten Quartal in Folge weiter vorantrieben.

Lenovo verzeichnete mit einer Umsatzsteigerung um 7 Prozent gegenüber dem Vorquartal auch eine Besserung in China. Während die letzten paar Quartale in China schwierig waren, tragen die ergriffenen Verbesserungsmaßnahmen wie neue Führungskräfte und mehr Verkaufspersonal dazu bei, den Geschäftsbereich zum Besseren zu wenden und Zugänge von Neukunden in den Bereichen Hyperscale, Big Data und Private Cloud voranzutreiben. Die weltweiten Großkunden von Lenovo legten mit 18 im Jahresvergleich erneut stark zu, und die gebuchten Dienstleistungen stiegen im Jahresvergleich gar um über 100 %, was eine hervorragende Ausgangslage für die Zukunft darstellt. Der Bereich der softwaredefinierten Infrastruktur wies im zweiten Quartal anhaltend starkes Wachstum vor. Die Bewegungen im Rechenzentrumsgeschäft von Lenovo werden durch die jüngsten Erfolge im Bereich des Hochleistungsrechnens gestützt, wo weiterhin Aufträge und Projekte von einigen der weltweit größten Kunden und Universitäten hereinkommen.

Die Mobile Business Group (MBG) von Lenovo, zu der Smartphones der Marken Moto und Lenovo gehören, verzeichnete im Jahresvergleich ein leichtes und gegenüber dem Vorquartal mit 19 Prozent ein beachtliches Umsatzwachstum, das vor allem dem starken Schwung bei Smartphones der Marke Moto zu verdanken ist und das dritte Quartal in Folge mit Wachstum darstellt. Die Modelle Moto G und Moto E erfreuen sich im Vergleich zum Vorjahr einer erheblich gesteigerten Nachfrage, und nach der Einführung steigerte sich das Moto Z gegenüber dem Vorquartal um 18 Prozent. Die Begleitverkäufe bei Moto Mods verbesserten sich von 30 Prozent aus dem Vorquartal auf 37 Prozent.

Weltweit lieferte Lenovo 15,3 Millionen Smartphones, was im Jahresvergleich 10 Prozent und gegenüber dem Vorquartal 37 Prozent mehr sind. In dieser Gesamtsteigerung enthalten sind starke Leistungen in Westeuropa (71 Prozent mehr Lieferungen), Lateinamerika (69 Prozent mehr) und Nordamerika (67 Prozent mehr). In Lateinamerika erreichte Lenovo einen neuen Rekord mit einem Marktanteil von 17,7 Prozent, wobei die Anteilpunkte gegenüber dem Vorjahr um 6,5 zunahmen.

Lenovo setzte seine Strategie zum Schutz seiner Führungsposition in Lateinamerika fort, indem der Anteil ausgebaut und die Gewinne verbessert wurden, während gleichzeitig gesättigte Märkte wie Nordamerika, wo wir im Jahresvergleich 1,7 Anteilpunkte gutmachten, und Westeuropa aggressiv bearbeitet wurden. Lenovo strebte zudem weiterhin gesundes Wachstum in wichtigen neuen Märkten wie Indien an, wo wir im Jahresvergleich 14 Prozent und gegenüber dem Vorquartal 83 Prozent zulegten.

LENOVO GROUP AUSZUG AUS DER BILANZ Für das am 30. September 2017 zu Ende gegangene Geschäftsquartal (in Millionen US-Dollar, außer bei Angaben je Aktie) Q2

17/18 Q2

16/17

Änderung Jahresvergleich Umsatz 11.761 11.231 5 Bruttogewinn 1.613 1.607 Bruttogewinnmarge 13,7 14,3 -0,6 Pkte. Betriebsaufwendungen (1.525) (1.392) 10 Verhältnis von Ausgaben zu Ertrag 13,0 12,4 0,6 Pkte. Betriebsergebnis 88 215 -59 Sonstige betriebsfremde Aufwendungen (53) (47) 10 Ergebnis vor Steuern 35 168 -79 Besteuerung 118 (16) k. A. Gewinn im Zeitraum 153 152 1 Minderheitsanteile (14) 5 k. A. Aktionären

zuzurechnender Gewinn 139 157 -11 Gewinn je Aktie (US-Cent) Unverwässert 1,26 1,42 -0,16 Verwässert 1,26 1,42 -0,16

